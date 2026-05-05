ACTU
Forza Horizon 6 a passé la vitesse Gold et se tient proche de la ligne d’arrivée
par Buck Rogers, email
Dans le studio Playground Games, déjà les moteurs grondent et pour Forza Horizon 6, les radios sont prêtes et les routes japonaises n’attendent désormais plus que les joueurs, car le titre vient officiellement de passer Gold. Cette annonce intervient à moins de deux semaines de la sortie du jeu fixée au 19 mai 2026, les détenteurs de l’édition Premium eux pourront mettre leur main dessus le 15 mai. Après avoir "seulement" investi 120 euros, l’équivalent de presque deux jeux…
Pour accompagner cette annonce, les développeurs ont également dévoilé plusieurs informations à savoir : un préchargement déjà disponible sur Xbox Series (130 Go) et PC (160 Go), des modes graphiques détaillés, une fonctionnalité d’accessibilité renforcées et surtout la plus grande bande-son jamais intégrée à un épisode de Forza Horizon. Il y aura ainsi neuf stations de radio avec une forte inspiration japonaise mêlant J-pop, synthwave, électro et rock alternatif.
On rappelle que le choix du Japon comme terrain de jeu pour ce sixième épisode représente aussi l’aboutissement d’une demande historique moult fois renouvelées de la communauté, qui réclamait ainsi cet environnement depuis plus d’une décennie. Entre Tokyo, les routes montagneuses et la culture automobile locale, il devrait y avoir de quoi faire. Reste à voir ce que cela donnera une fois la manette en main.
Pour accompagner cette annonce, les développeurs ont également dévoilé plusieurs informations à savoir : un préchargement déjà disponible sur Xbox Series (130 Go) et PC (160 Go), des modes graphiques détaillés, une fonctionnalité d’accessibilité renforcées et surtout la plus grande bande-son jamais intégrée à un épisode de Forza Horizon. Il y aura ainsi neuf stations de radio avec une forte inspiration japonaise mêlant J-pop, synthwave, électro et rock alternatif.
On rappelle que le choix du Japon comme terrain de jeu pour ce sixième épisode représente aussi l’aboutissement d’une demande historique moult fois renouvelées de la communauté, qui réclamait ainsi cet environnement depuis plus d’une décennie. Entre Tokyo, les routes montagneuses et la culture automobile locale, il devrait y avoir de quoi faire. Reste à voir ce que cela donnera une fois la manette en main.