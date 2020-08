Flight Simulator : Décolle pas bunny

avoir un CPU ayant plus de 4 coeurs est utile mais ne fait pas une grande différence

avoir des coeurs rapides est plus important donc Intel a encore l'avantage sur AMD

avoir plus de 16 Go de RAM ne sert à rien

avoir des tonnes de RAM vidéo est beaucoup plus important : le jeu dévore 8 Go sans problème

la carte graphique fait évidemment une sacrée différence

Microsoft Flight Simulator est sorti depuis quelques jours donc il est temps de faire un petit point technique. Si vous avez pris le jeu sur Steam, Steam ne télécharge qu'un installeur qui pèse un demi gigaoctet. L'installeur va ensuite télécharger dans les 150 Go. Prenez un café, faites quelques tours de Civ et vous serez prêt au décollage. A noter que le temps de téléchargement des 150 Go n'est pas pris en compte dans la limite des 2H pour vous faire rembourser le jeu.Microsoft Flight Simulator est un jeu gourmand et Guru 3D a fait une batterie de tests pour savoir ce qui vraiment la différence afin de bénéficier des meilleures performances. On vous résume les conclusions en quelques lignes: Du coup notre config' à 1080 euros devrait vous permettre de jouer sans peine en 1080p voire en 1440p en baissant un peu les détails. Paradoxalement c'est le haut de gamme qui semble le plus pénalisé. Même une 2080 Ti n'est pas suffisante pour faire tourner le jeu en 1080p@60FPS tout à fond. Plus dérangeant est le fait que le jeu connait des retours bureau asses brutaux.Le meilleur moyen de savoir comment le jeu va tourner est de tester vous-même. Il n'y a pas de démo mais le Xbox Game Pass est à 1 euro pour le premier mois sans engagement. N'hésitez pas à envoyer vos plus belles captures sur Slice en prenant bien soin de virer l'interface. On vous laisse avec une vidéo d'LGR qui mélange délicieusement moderne et rétro.