ACTU
Fable décrit par son nouveau papa
par CBL, email @CBL_Factor
Après avoir le vu le Xbox Developer Direct, vous avez probablement plein de questions sur le reboot Fable. Ca tombe bien : IGN a interviewé le patron de Playground Games et on y apprend plein de belles choses. Tout a commencé avec la sortie de Forza Horizon 3. Playground Games a eu envie de créer une deuxième équipe de dev et voulait bosser sur un jeu dans un genre totalement différent. Ils étaient fans des précédents jeux Fable donc ils ont proposé l'idée à Microsoft. Il n'a pas fallu pas longtemps pour les convaincre : en plus de faire partie des chouchous de Microsoft, Playground Games aun avantage énorme : ils sont britanniques.
En effet, la triologie Fable originelle a été créée par des britanniques et se situe dans une version medfan de la Grand Bretagne, Albion. Le reboot continuera dans cette tradition et tous les personnages auront donc un accent britannique. Playground Games se refuse à parler de "fantastique" pour le genre mais préfère partie de "conte de fée". Le genre fantastique implique quelque chose d'épique à grand échelle alors que le conte de fée est plus humain. C'est à propos de genre ordinaires et de ce qui arrive quand ils découvrent la magie. Cela se retrouvera aussi dans la taille de la carte du jeu : ce sera nettement moins grand que celle d'un Forza Horizon mais nettement plus dense.
Le Developer Direct parlait de 1000 PNJs et ils ont tous été miticuleusement créés à la main. Ils ont chacune un nom, une apparence et une personnalité unique. Ils ont chacun leur petite vie et ils ont tous des dialogues. Vous pouvez les engager, les virer, les épouser et avoir des gamins avec eux. Un des gros changements par rapport aux précédents Fable est que votre apparence ne dépendra plus de votre alignement. Mais la raison est logique : le système de moralité global a été remplacé par un système de réputation à la Fallout qui dépend de à qui vous parlez, de où vous vous trouvez et de ce que vous avez fait. Donc même si ce ne sera pas visible sur le héros, la liberté de choix reste au coeur du jeu. Comme dans les précédents Fable, vous pourrez faire plein d'autres choses que devenir un héros : vous pourrez devenir un seigneur ou un forgeron nous dit la page Steam. Il ne manque plus qu'une date de sortie ferme.
