Xbox Developer_Direct du 22/01/26 : le gros résumé
Le rendez-vous était noté dans l’agenda de Factornews depuis son annonce au début de ce mois : Xbox nous donnait rendez-vous pour un Developer_Direct, avec dedans, un paquet de détails sur Fable, Forza Horizon 6 et Beast of Reincarnation. Petite tasse de thé à la main, chaton sur les genoux, c’est parti pour le gros résumé.
Forza Horizon 6Ce direct commence par le désormais seul gros jeu de bagnoles chez Xbox, Forza Horizon 6, en développement chez Playground Games. Et le studio anglais connaît bien la musique puisqu’ils sont à la tête du développement de cette série depuis le premier épisode en 2012 sur Xbox 360. Depuis, la formule a un peu évolué, mais les épisodes ont surtout pris beaucoup d’ampleur sur la taille de la carte à découvrir.
Cette fois-ci, pas trop de surprise sur le lieu, puisque déjà annoncé lors d'un autre événement vidéo pendant le Tokyo Game Show 2025 : direction le Japon. Enfin, pas vraiment “le” Japon, mais plutôt un monde inspiré du Japon, avec tout ce qu’on aime de ce pays, entre les campagnes traditionnelles et les villes du futur comme Tokyo, en passant par les forêts, montagnes et tout ce qui touche à la paisible nature nippone. Et tout cela dans le plus grand épisode de la série, parce qu’il en faut toujours plus.
Pour changer un peu des précédents épisodes, on commencera cette fois-ci en bas de l’échelle. On incarnera donc un touriste souhaitant participer à tout un tas de courses pour devenir pilote professionnel. C’est assez classique, mais au moins on a une vraie carrière à dessiner. Enfin, on verra cela manette en main, et surtout, on croise les doigts pour ne pas avoir la même ambiance que dans les précédents épisodes, à savoir “on est des jeunes blancs riches et on fait la course dans un pays sans rien respecter”.
L’autre grosse nouveauté, c’est “The Estate”, une sorte de grande zone dans laquelle on pourra personnaliser tout ce qui nous passe par la tête, à condition d’avoir de l’argent in-game. Et pour en gagner, il va falloir gagner des courses, avec ses 550 bagnoles, dont la Toyota Land Cruiser 2025 et le prototype GR GT 2025. Evidemment, je vous passe le chapitre de la technique, puisque c’est encore une fois vraiment soigné, tant sur les graphismes que sur la partie sonore.
C’est prévu sur Xbox Series X|S, PC Xbox, Xbox Cloud, Xbox Game Pass Ultimate et Steam pour le 19 mai 2026, et plus tard dans l’année sur PS5.
Beast of ReincarnationPassons maintenant à ce qui confirme une chose : Game Freak se fout de la gueule du monde avec ce qu’ils font pour les jeux Pokémon. Bref, on retrouve Shigeru Ohmori qui a donc jonglé ces derniers temps entre Légendes Pokémon : Z-A, dont il est Director, et Beast of Reincarnation avec un poste de General Producer. D’un point de vue purement technique, il a probablement dû passer quelques journées assez spéciales.
Bref, après 6 ans de développement (merci à l'argent de Pokémon pour le coup), Game Freak nous présente une nouvelle licence, tout en restant tout de même dans le RPG. On y incarnera une jeune femme, Emma, accompagné d'un chien nommé Koo, dans un Japon post-apo. Sauf qu’évidemment, ces deux personnages ne sont pas tout à fait lisses. On apprend par exemple qu’Emma est née avec une sorte de malédiction, la privant d'émotion, mais lui permettant d’utiliser un pouvoir de manipulation des plantes. Quant à Koo, il s’agit d’un Malefact, ce qui est se résume à “une créature qu’Emma doit chasser”. Mais pour une raison que l’on découvrira lors de cette aventure, ils feront équipe pour dézinguer tous les Nushi qu’ils croiseront, que l’on pourrait qualifier de “boss Malefact”.
Une histoire finalement assez classique au premier abord, puisqu’il est question de faire équipe avec un ennemi pour partir à l’aventure, mais qui pourrait se révéler assez belle et émouvante. Ce qui est intéressant aussi, ce sont les combats. Emma se dirige comme n’importe quel jeu d’action de type beat’em up 3D, avec son grand katana, tandis que Koo balance des attaques en mode tour par tour.
Quant à la technique, on a devant nous le plus beau jeu de Game Freak. Oui, ça part de loin quand on voit Pokémon, mais clairement, ils disposent de talents dans les effectifs.
Cette petite nouveauté est prévue pour une sortie à l’été 2026 sur Xbox Series X|S, PC Xbox, Xbox Cloud, Xbox Game Pass Ultimate le jour de sa sortie et Steam.
KilnLa petite surprise de ce Developer_Direct ! On y découvre le nouveau jeu de Double Fine Productions nommé Kiln. Ah chouette, on va avoir un jeu d’aventure avec plein de blagues ? Et bien… non. Il s’agit au final d’un brawler multijoueur dans lequel il est question de taper avec des personnages en poterie. Voilà, on est très content de voir que Tim Schafer a toujours des idées, mais on est peut-être pas si emballé par cette idée, en tout cas moi, je vais passer totalement à côté.
Mais pour celles et ceux qui cherchent un jeu de ce style, avec de la personnalisation à gogo, c’est probablement une bonne nouvelle. La sortie de Kiln est prévue au printemps 2026 sur Xbox Series X|S, PC Xbox, Xbox Cloud, Xbox Game Pass Ultimate le jour de sa sortie, PS5 et Steam.
FableAnnoncé en juillet 2020 lors d’un Xbox Games Showcase, puis ne donnant plus signe de vie avant de finalement revenir au début de l’année 2025 pour annoncer que finalement la fenêtre de sortie serait plutôt 2026, Fable revient se présenter, pour de vrai cette fois-ci.
Aux manettes du développement, on retrouve une partie du studio Playground Games, qui a décidément pas mal de boulot. Le projet semble bien avancer et ressemble effectivement à l’ambiance présente dans les trois premiers épisodes de Fable, qui commencent à dater, avec Fable en 2004, Fable II en 2008 et Fable III en 2010. On retrouve donc un jeu de type action RPG, avec un personnage que l’on pourra fabriquer pour qu’il nous ressemble. Est-ce que cela était prévu dès le début ? Ou est-ce que l’idée est arrivée suite aux mauvais retours des rageux comme “han la fille est moche” lors de sa première présentation ? On n'en saura rien.
Dans tous les cas, ce Fable a l’air d’être un bon reboot pour la série, tout en gardant son essence et son ambiance. De ce que l’on voit, c'est complet, c’est drôle, il y a des poules et Albion est magnifique. Quoi que, la partie technique a l’air d’être en dents de scie, notamment dans les dialogues des différents personnages, dans certaines textures un peu baveuses ou même juste dans l’animation des personnages. Espérons que le jeu final sera un peu plus soigné, notamment au niveau des choix qui pourront avoir de grosses incidences sur l’aventure.
Comme pour tout le reste, Fable est prévu sur Xbox Series X|S, PC Xbox, Xbox Cloud, Xbox Game Pass Ultimate le jour de sa sortie, PS5 et Steam, à l’automne 2026.