L'Arabie Saoudite accélère son expansion

Bandai Namco : capitalisation boursière de 14,5 milliards de dollars

Embracer Group : capitalisation boursière de 6,4 milliards de dollars

Konami : capitalisation boursière de 6,4 milliards de dollars

Capcom : capitalisation boursière de 5,6 milliards de dollars

Square Enix : capitalisation boursière de 5,3 milliards de dollars

Ubisoft : capitalisation boursière de 3,5 milliards de dollars

Sega : capitalisation boursière de 3,1 milliards de dollars

Le rachat d'SNK et les investissements à droite à gauche de l'Arabie Saoudie n'étaient qu'un poix chiche dans le couscous. La dictature saoudienne compte investir près de 38 milliards de dollars dans le JV via le Savvy Gaming Group, detenu à 100% par le Public Investment Fund contrôlé par Mohammad bin Salman qui colle même sa tête de tueur de journaliste dans le communiqué de presse Il est question de créer 250 studios employant 39 000 personnnes. Mais surtout il est question de claquer 13 milliards de dollars "pour acquérir et développer un éditeur leader du marché". Alors qui sera la victime ? Voici les cibles potentielles:A noter que le Savvy Gaming Group investit aussi dans l'e-sport vu qu'ils ont racheté en janvier l'ESL et FACEIT. Et si vous pensez que tout cela n'est qu'un délire mégalomane, on parle de gens qui veulent construire une ville-mur de 160 km de long recouverte de mirroirs au milieu du désert.