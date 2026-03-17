ACTU
Du 1080p amélioré sur PS Portal
C’est la journée des bonnes nouvelles pour les joueurs et joueuses sur consoles, et plus particulièrement en mode portable. Après la mise de la Switch 2 chez Nintendo, c’est le PlayStation Portal de Sony qui a aussi droit à quelques belles nouveautés. Et comme on ne parle pas assez de ce périphérique, c’est justement l’occasion de le mettre en avant.
Petit à petit, Sony se dit que, peut-être, il y a une carte à jouer avec son Portal et annonce que dès le 18 mars (donc demain), une mise à jour sera déployée apportant un paquet de choses sur l’expérience utilisateur, dont un mode 1080p - Haute qualité.
En novembre dernier, PlayStation avait ajouté “la” fonctionnalité qui fait tout, à savoir l’ajout en streaming cloud d’un peu plus de 2 800 jeux du catalogue et surtout, la prise en charge de notre bibliothèque et pas que les jeux proposés par l’abonnement. Un vrai changement et Sony le précise dans son blog en annonçant tout simplement une hausse du streaming dans le cloud de +162% entre janvier 2025 et janvier 2026. Une énorme augmentation, accompagnée d’une autre statistique importante : plus de 50% des utilisateurs du PS Portal sont maintenant abonnés à PlayStation Plus Premium.
Pour ce qui est de cette nouvelle mise à jour, celle-ci ajoute donc un mode 1080p - Haute qualité, fonctionnement autant pour le streaming cloud que pour des sessions de streaming à distance via sa PS5. Dans les grandes lignes, Sony précise qu’il faudra au moins une connexion de 15 Mbit/s pour utiliser cette fonctionnalité, ce qui… bah est que dalle en fait. À croire que le PS Portal était bridé sans réelle vraie bonne raison.
Pour le reste, on retrouve des choses plus ou moins importantes concernant les pages des jeux proposant maintenant un peu plus d'options de lancement. Il est aussi question de mieux gérer les invitations à jouer par nos ami(e)s, tout comme les notifications de trophées qui ne seront plus de simples images mais bien des animations comme sur PS5. Enfin, la fonctionnalité de recherche a été améliorée elle aussi, ce qui n'est pas un mal.
Il manque encore un paquet de fonctionnalités pour faire de ce PS Portail un périphérique vraiment cool, mais j’en parlerai très prochainement dans un article dédié.
Petit à petit, Sony se dit que, peut-être, il y a une carte à jouer avec son Portal et annonce que dès le 18 mars (donc demain), une mise à jour sera déployée apportant un paquet de choses sur l’expérience utilisateur, dont un mode 1080p - Haute qualité.
En novembre dernier, PlayStation avait ajouté “la” fonctionnalité qui fait tout, à savoir l’ajout en streaming cloud d’un peu plus de 2 800 jeux du catalogue et surtout, la prise en charge de notre bibliothèque et pas que les jeux proposés par l’abonnement. Un vrai changement et Sony le précise dans son blog en annonçant tout simplement une hausse du streaming dans le cloud de +162% entre janvier 2025 et janvier 2026. Une énorme augmentation, accompagnée d’une autre statistique importante : plus de 50% des utilisateurs du PS Portal sont maintenant abonnés à PlayStation Plus Premium.
Pour ce qui est de cette nouvelle mise à jour, celle-ci ajoute donc un mode 1080p - Haute qualité, fonctionnement autant pour le streaming cloud que pour des sessions de streaming à distance via sa PS5. Dans les grandes lignes, Sony précise qu’il faudra au moins une connexion de 15 Mbit/s pour utiliser cette fonctionnalité, ce qui… bah est que dalle en fait. À croire que le PS Portal était bridé sans réelle vraie bonne raison.
Pour le reste, on retrouve des choses plus ou moins importantes concernant les pages des jeux proposant maintenant un peu plus d'options de lancement. Il est aussi question de mieux gérer les invitations à jouer par nos ami(e)s, tout comme les notifications de trophées qui ne seront plus de simples images mais bien des animations comme sur PS5. Enfin, la fonctionnalité de recherche a été améliorée elle aussi, ce qui n'est pas un mal.
Il manque encore un paquet de fonctionnalités pour faire de ce PS Portail un périphérique vraiment cool, mais j’en parlerai très prochainement dans un article dédié.