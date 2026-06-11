ACTU
Xbox : la restructuration continue
par CBL, email @CBL_Factor
La patronne de la division Xbox Asha Sharma et son numéro deux Matt Booty ont posté un long message sur le blog Xbox qui a aussi été envoyé aux employés. Il est question de faire un "reset" de l'activité durant les 100 prochains jours. C'est la méthode Windows : quand ça ne fonctionne plus, on éteint et on réallume. Si ça ne fonctionne toujours pas, on réinstalle. Mais on nous explique aussi que la Xbox fait face à cinq réalités. On va tente de les traduire en français non-corpo.
C'est l'occasion parfaite de reposter la nouvelle vidéo de Stephanie Sterling car j'adhère à 100% avec le message.
- On commence par une série de chiffres qui ne veulent rien dire à savoir un milliards de joueurs qui jouent à la Xbox quelle que soit la plateforme. Le mobile est compté comme une plateforme. Est-ce qu'un joueur de Candy Crush (développé par Activision-Blizzard-King) compte comme un joueur Xbox ?
- La division Xbox ne fait que 3% de marge car Microsoft a cramé 20 milliards de dollars en investissements ces 5 dernières années sans compter les 70 pour racheter ABK. Le chiffre d'affaire a diminué d'un demi-milliard et on nous dit que ça ne peut plus durer.
- C'est la crise du matos ! Le prix des composants a explosé et Microsoft n'arrive pas à produire assez vite de consoles pour suivre la demande. Asha et Matt oublient d'expliquer que la crise en question est dûe à l'IA et qu'un des principaux responsables est ... Microsoft.
- On a trop de studios internes et on ferait mieux de se concentrer sur quelques licences
- On a trop de systèmes différents souvent bâtis par des parternaires externes. En clair, on dépend un peu trop de l'Unreal Engine 5. Mais on songe aussi à continuer de racheter des studios. Oui c'est contradictoire avec le point numéro 2.
C'est l'occasion parfaite de reposter la nouvelle vidéo de Stephanie Sterling car j'adhère à 100% avec le message.