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ACTU

Xbox : la restructuration continue

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
La patronne de la division Xbox Asha Sharma et son numéro deux Matt Booty ont posté un long message sur le blog Xbox qui a aussi été envoyé aux employés. Il est question de faire un "reset" de l'activité durant les 100 prochains jours. C'est la méthode Windows : quand ça ne fonctionne plus, on éteint et on réallume. Si ça ne fonctionne toujours pas, on réinstalle. Mais on nous explique aussi que la Xbox fait face à cinq réalités. On va tente de les traduire en français non-corpo.

  1. On commence par une série de chiffres qui ne veulent rien dire à savoir un milliards de joueurs qui jouent à la Xbox quelle que soit la plateforme. Le mobile est compté comme une plateforme. Est-ce qu'un joueur de Candy Crush (développé par Activision-Blizzard-King) compte comme un joueur Xbox ?
  2. La division Xbox ne fait que 3% de marge car Microsoft a cramé 20 milliards de dollars en investissements ces 5 dernières années sans compter les 70 pour racheter ABK. Le chiffre d'affaire a diminué d'un demi-milliard et on nous dit que ça ne peut plus durer.
  3. C'est la crise du matos ! Le prix des composants a explosé et Microsoft n'arrive pas à produire assez vite de consoles pour suivre la demande. Asha et Matt oublient d'expliquer que la crise en question est dûe à l'IA et qu'un des principaux responsables est ... Microsoft.
  4. On a trop de studios internes et on ferait mieux de se concentrer sur quelques licences
  5. On a trop de systèmes différents souvent bâtis par des parternaires externes. En clair, on dépend un peu trop de l'Unreal Engine 5. Mais on songe aussi à continuer de racheter des studios. Oui c'est contradictoire avec le point numéro 2.
Si vous avez l'habitude de ce genre de message, vous savez déjà qu'il sert à préparer en douceur une vague de licenciements et elle arrive en juillet selon Bloomberg. On a très très peur pour des studios comme Double Fine qui ne font pas exactement des jeux qui génèrent des tonnes de pognon. On rappelle que dans son ensemble, le groupe Microsoft ne perd pas d'argent. Il a même dégagé un bénéfice net de 128,5 milliards de dollars en 2025 pour un chiffre d'affaire de 282 milliards. La capitalisation boursière de MS approche des 3000 milliards de dollars.

C'est l'occasion parfaite de reposter la nouvelle vidéo de Stephanie Sterling car j'adhère à 100% avec le message.


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