Doom: The Dark Ages, le fruste, la brute et le rustre

Pour clore notre trilogie du bourrin , revenons rapidement sur l'interview accordée à nos confrères de GameSpot par Marty Stratton et Hugo Martin d'Id Software, que vous retrouverez en intégralité ci-dessous. Pour eux, Doom: The Dark Ages , suite de Doom Eternal , s'inspire directement des classiques Doom 1 et Doom 2 . Le jeu se déroule dans un passé lointain où le Doom Slayer représente le dernier espoir d'un royaume assiégé par les hordes infernales. Stratton a souligné que l'équipe s'est nourrie des éléments fondamentaux du Doom original, malgré l'évolution constante de la série.Hugo Martin a expliqué que les projectiles lents du jeu sont un hommage aux premiers Doom, où ces attaques avaient un impact significatif sur les joueurs. Le jeu vise à recréer cette intensité en ralentissant les projectiles et en créant des environnements dynamiques qui obligent le joueur à se déplacer stratégiquement.Les inspirations pour le Doom Slayer incluent des figures emblématiques comme le roi Léonidas de "300" et Aragorn du "Seigneur des Anneaux", visant à transmettre aux joueurs un sentiment de puissance et d'habileté. Martin a mentionné que le bouclier du Doom Slayer a été directement influencé par celui de Léonidas, combiné plus tard avec une tronçonneuse pour enrichir le gameplay.Le jeu est toujours prévu pour une sortie en 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.