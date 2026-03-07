Logo Factornews texte
Connexion
Pour récupérer votre compte, veuillez saisir votre adresse email. Vous allez recevoir un email contenant une adresse pour récupérer votre compte.
Inscription
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions d'utilisation du site et de nous vendre votre âme pour un euro symbolique. Amusez vous, mais pliez vous à la charte.

Un Rédacteur Factornews vous demande :

ACTU

Des Newell du matos de Valve

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
Le Steam Frame et la Steam Machine devaient sortir initialement "début 2026". Puis c'est devenu "premier semestre 2026". Maintenant c'est devenu "cette année" selon un long message de Valve décrivant les nouvelles fonctionnalités de Steam en 2025. On aurait du écouter les Stark : l'hiver du PC est arrivé et il va être long et froid. Le même message explique que les utilisateurs de Steam ont téléchargé 100 exaoctets de données en 2025. 10 puissance 20 octets. C'est 190 To chaque MINUTE.
Rechercher sur Factornews
 
 