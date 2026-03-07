ACTU
Des Newell du matos de Valve
par CBL, email @CBL_Factor
Le Steam Frame et la Steam Machine devaient sortir initialement "début 2026". Puis c'est devenu "premier semestre 2026". Maintenant c'est devenu "cette année" selon un long message de Valve décrivant les nouvelles fonctionnalités de Steam en 2025. On aurait du écouter les Stark : l'hiver du PC est arrivé et il va être long et froid. Le même message explique que les utilisateurs de Steam ont téléchargé 100 exaoctets de données en 2025. 10 puissance 20 octets. C'est 190 To chaque MINUTE.