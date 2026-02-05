Logo Factornews texte
Valve donne vaguement des nouvelles de son matos

CBL
 
Il était clair que l'explosion des prix de la RAM et des SSD de ces derniers mois allait avoir un impact sur les futures bécanes de Valve, le Steam Frame et la Steam Machine.  Valve vient de le confirmer en annonçant qu'ils réfléchissent toujours au prix et à la date de sortie de ces machines. Ils espèrent toujours sortir le tout durant le semestre en cours.

En attendant ils peaufinent la partie logicielle et particulièrement les pilotes graphiques. Au moins quatre personnes payées par Valve (Mike Blumenkrantz, Samuel Pitoiset, Rhys Perry, Natalie Vock) participent au développement de Mesa, les pilotes graphiques de Linux dont le résultat bénéficie à toute la communauté.
