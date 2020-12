Cyberpunk 2077 : Bande-annonce de lancement officielle - V

Cyberpunk 2077, à fond dans les bons retours mais pas trop , se targue d'une bande-annonce de lancement présentant succinctement V, le personnage principal de l'aventure. Il n'est pas question ici de la personnalisation poussée proposée par CD Projekt , d'ailleurs pour un protagoniste jouable que l'on verra en définitive que très peu, mais de présenter l'intrigue de manière assez obscure. Histoire forcément de ne pas spoiler. Et ça marche !Le titre très attendu depuis son annonce en 2012 , va sortir on vous le rappelle ce 10 décembre, c'est à dire demain. Pour celles et ceux qui l'ont déjà précommandé en version dématérialisée et qui ont de petites connexions, on vous invite à commencer le préchargement. Cyberpunk 2077 sera disponible sur PC, PS4, Xbox One et sera jouable sur PS5 et Xbox Series avec des améliorations graphiques. Sachant que les "vraies" versions concernant ces derniers supports devraient arriver plus tard.Au passage, faites gaffe si vous êtes épileptique : une des journalistes de Game Informer a fait une crise en jouant au jeu pendant une braindance, une plongée dans la mémoire d'un PNJ.