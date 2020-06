Cyberpunk 2077 : un anime et une danse de cerveau

CD Projekt RED compte diffuser de manière régulière des infos sur Cyberpunk 2077 via une série de directs appelé Night City Wire. Le premier numéro a eu lieu aujourd'hui et a débuté avec une bande-annonce tonitruante centrée sur le personnage de Jackie, le partenaire et ami (?) du héros. On y découvre un nouvel environnement : les Badlands. C'est une zone de jeu située à l'extérieur de la ville qui ressemble fortement au parc national de Joshua Tree. Elle s'ajoute aux six quartiers de Night City qui semblent déjà assez vastes.On a ensuite appris que CD Projekt RED bosse avec le studio japonais Trigger sur un anime. Appelé Cyberpunk Edgerunners, il proposera des histoires parallèles à celles racontées dans 2077 mais toujours dans Night City. Le tout sortira en 2022 sur Netflix. Mais le gros de la présentation était dédiée au Braindance, qui permet de revivre la mémoire de quelqu'un d'autre. Dans la présentation, le héros s'en sert pour revivre les derniers instants d'un voleur qui se fait tuer pendant un braquage. En plus de revoir les derniers instants, on peut jouer les détectives pour comprendre ce qui s'est passé et trouver des indices. Imaginez qu'on ait combiné le Detective Mode Batman Arkham en plus immersif et Observer en moins traumatisant.