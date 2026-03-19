ACTU
Crimson Desert : la hype baisse d’un cran
par Buck Rogers, email
Longtemps présenté comme l’un des futurs poids lourds du jeu vidéo, certains même l’évoquant comme un sérieux concurrent à Grand Theft Auto VI, Crimson Desert fait enfin ses débuts tant attendus auprès de la presse vidéoludique. Et si les premiers retours ne sont pas forcément négatifs, ils sont tout de même très nettement en deçà des attentes suscitées par des années de communication où l’on nous vantait presque le jeu de la décennie.
Avec une moyenne d’environ 78 % sur Metacritic et 79 % sur OpenCritic, le titre de Pearl Abyss se classe dans la catégorie des bons jeux, mais qui au regard des retours n’a pas acquis le statut de référence que pourtant beaucoup anticipaient ou espéraient (dont un peu moi-même). Vous avez, si vous le voulez, une synthèse relayée par nos confrères de Kotaku, qui dit en substance que plusieurs critiques soulignent un monde ouvert dense et visuellement spectaculaire, avec des combats dynamiques et nerveux, et une ambition technique évidente. Néanmoins la narration est jugée inégale, les mécaniques sont parfois répétitives et il y a de plus un manque global de finition.
Pour résumer, son ambition est saluée mais son exécution discutée. Ainsi Crimson Desert impressionne, mais ne convainc pas totalement. D’ailleurs, si on le compare même à des ténors dans un genre un peu différent, en particulier cette référence qui était souvent venue en analogie, c’est-à-dire Red Dead Redemption II, cela devient plus problématique. Le titre de Rockstar par exemple avait recueilli des scores critiques culminant à 97 % sur Metacritic et et 95 % sur Opencritic.
Et c’est là où ça commence a faire mal à Pearl Abyss, car la réaction des marchés financiers a été immédiate. Selon plusieurs médias spécialisés, dont le Seoul Economic Daily, la publication des premiers tests s’est accompagnée d’une chute significative du cours de l’action de la société sud-coréenne, proche de 29 %. Malheureusement, en 2026 dans l’industrie vidéoludique, les scores critiques sont désormais perçus comme des indicateurs économiques. Un AAA très attendu est censé devenir un moteur de croissance, ici nous avons des investisseurs qui attendaient un score moyen aux alentours des 90 %. C’est-à-dire qu’une réception tiède suffit ainsi à fragiliser cette projection.
Malheureusement, ce n’est pas tout, car il reste des inquiétudes persistantes sur les versions PS5 et Xbox Series. Effectivement, s'il y a un élément à surveiller de près, il s’agit les performances sur consoles. Il y a eu des aperçus récents relayés par GamesRadar+ qui évoquent des démonstrations tournant en 1080p à 30 FPS sur PS5, suscitant des interrogations sur l’optimisation globale du jeu. Inquiétudes également confirmées par l’absence de tests console à quelques heures du lancement. On sait que la presse a des conditions d’accès restreintes et ne pourront pas lancer le jeu avant le moment de la sortie officielle. C’est typiquement une situation qui rappelle un précédent très marquant : la sortie de Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One qui avait été une catastrophe à leur sortie. Il y avait même eu des remboursements, aussi sur PlayStation 4 qui est un fait rare, et il avait d'ailleurs été par la suite retiré de la vente sur cette plateforme.
Sans vouloir jouer les oiseaux de mauvaise augure, il faut tout de même prendre tous ces faits comme des signaux de vigilance pour les joueurs. Mis à part pour les versions PC, où vous pouvez jouer deux heures avant de pouvoir vous faire rembourser, on conseillera aux joueurs consoles d’attendre les tests. Ça ne mange pas de pain.
Avec une moyenne d’environ 78 % sur Metacritic et 79 % sur OpenCritic, le titre de Pearl Abyss se classe dans la catégorie des bons jeux, mais qui au regard des retours n’a pas acquis le statut de référence que pourtant beaucoup anticipaient ou espéraient (dont un peu moi-même). Vous avez, si vous le voulez, une synthèse relayée par nos confrères de Kotaku, qui dit en substance que plusieurs critiques soulignent un monde ouvert dense et visuellement spectaculaire, avec des combats dynamiques et nerveux, et une ambition technique évidente. Néanmoins la narration est jugée inégale, les mécaniques sont parfois répétitives et il y a de plus un manque global de finition.
Pour résumer, son ambition est saluée mais son exécution discutée. Ainsi Crimson Desert impressionne, mais ne convainc pas totalement. D’ailleurs, si on le compare même à des ténors dans un genre un peu différent, en particulier cette référence qui était souvent venue en analogie, c’est-à-dire Red Dead Redemption II, cela devient plus problématique. Le titre de Rockstar par exemple avait recueilli des scores critiques culminant à 97 % sur Metacritic et et 95 % sur Opencritic.
Et c’est là où ça commence a faire mal à Pearl Abyss, car la réaction des marchés financiers a été immédiate. Selon plusieurs médias spécialisés, dont le Seoul Economic Daily, la publication des premiers tests s’est accompagnée d’une chute significative du cours de l’action de la société sud-coréenne, proche de 29 %. Malheureusement, en 2026 dans l’industrie vidéoludique, les scores critiques sont désormais perçus comme des indicateurs économiques. Un AAA très attendu est censé devenir un moteur de croissance, ici nous avons des investisseurs qui attendaient un score moyen aux alentours des 90 %. C’est-à-dire qu’une réception tiède suffit ainsi à fragiliser cette projection.
Malheureusement, ce n’est pas tout, car il reste des inquiétudes persistantes sur les versions PS5 et Xbox Series. Effectivement, s'il y a un élément à surveiller de près, il s’agit les performances sur consoles. Il y a eu des aperçus récents relayés par GamesRadar+ qui évoquent des démonstrations tournant en 1080p à 30 FPS sur PS5, suscitant des interrogations sur l’optimisation globale du jeu. Inquiétudes également confirmées par l’absence de tests console à quelques heures du lancement. On sait que la presse a des conditions d’accès restreintes et ne pourront pas lancer le jeu avant le moment de la sortie officielle. C’est typiquement une situation qui rappelle un précédent très marquant : la sortie de Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One qui avait été une catastrophe à leur sortie. Il y avait même eu des remboursements, aussi sur PlayStation 4 qui est un fait rare, et il avait d'ailleurs été par la suite retiré de la vente sur cette plateforme.
Sans vouloir jouer les oiseaux de mauvaise augure, il faut tout de même prendre tous ces faits comme des signaux de vigilance pour les joueurs. Mis à part pour les versions PC, où vous pouvez jouer deux heures avant de pouvoir vous faire rembourser, on conseillera aux joueurs consoles d’attendre les tests. Ça ne mange pas de pain.