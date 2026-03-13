ACTU
[Copinage] Streum On renforce Daimon Blades avec une mise à jour majeure et une baisse de prix
par Buck Rogers, email
Le studio français Streum On continue d’enrichir son slasher à la première personne mêlant action RPG, dungeon crawler et structure roguelite basée sur des expéditions procédurales jouable en solo ou en coopération jusqu’à quatre joueurs : Daimon Blades. En effet, une nouvelle mise à jour majeure introduit un boss inédit, un biome perturbant et plusieurs améliorations de gameplay, tandis que le prix du jeu baisse définitivement pendant son Early Access. Dans un souci de transparence, on précise, bien que l’on apprendra rien aux Pandas assidus de Factor, que notre _MaX_ est à la fois leur compositeur et leur sound designer, un travail notable qui contribue à l’identité sonore de leurs productions.
Depuis son lancement en Early Access à l’automne 2025, le titre s’est construit autour d’un principe clair, c’est-à-dire évoluer au fil des retours de la communauté. Cette nouvelle mise à jour poursuit donc cette logique en introduisant Bush, un nouveau boss Daimon que les joueurs pourront affronter lors de leurs expéditions. Il s’agit d’une créature torturée enracinée dans les dimensions démoniaques, on nous promet des affrontements imprévisibles et particulièrement dangereux.
De plus, les joueurs pourront également découvrir un nouveau biome baptisé “Flesh”, un environnement venant enrichir l’esthétique sombre du jeu. C’est carrément conforme à l’identité visuelle du StreumOn que l’on connaît, ce qui pousse encore plus loin le climat cauchemardesque qui caractérise le titre. Aussi, de nombreuses améliorations et ajustements de gameplay ont été implémentés, suite aux retours des joueurs. Les développeurs jouent à fond la carte de l’Early Access, histoire d’affiner les mécaniques de jeu, l’équilibrage et les sensations de combat. D’ailleurs les retours sont globalement encourageants.
Pour rappeler le contexte autour de Daimon Blades, on précisera qu’il appartient bien au même univers qu’E.Y.E: Divine Cybermancy, le titre culte sorti en 2011, mais il fonctionne comme une sorte de préquelle dans un lointain passé de ce monde. EYE avait marqué les esprits par son mélange atypique de cyberpunk, de mysticisme et de systèmes RPG complexes, alors que dans Daimon Blades, les armes à feu cèdent la place à des armes démoniaques, et les combats sont de leurs côtés tournés vers le corps-à-corps.
Mais ce n’est pas tout ! Suite aux retours de la communauté, le jeu est passé de 34,99 euros à 19,90 euros, avec en prime une promotion de 20 % jusqu’au 19 mars, histoire de célébrer cette nouvelle mise à jour. Du reste, si vous possédez E.Y.E: Divine Cybermancy dans votre bibliothèque, vous aurez le droit à un rabais supplémentaire. La version 1.0 de Daimon Blades est, quant à elle, toujours attendue pour l’été 2026.
