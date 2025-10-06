ACTU
Daimon Blades est sorti
par CBL, email @CBL_Factor
Daimon Blades est sorti aujourd'hui en évaluation précoce soit le même jour que Battlefield 6 mais on sait que vous êtes des gens bien et que vous allez préférer acheter un jeu indie français au lieu de filer des sous à des escrocs découpeurs de journalistes. On rappelle que le nouveau jeu de Streum On propose de trancher du démon dans un jeu à la première personne généré de manière procédurale.
Le jeu comporte de base deux modes de jeux : Expéditions et Exploration. Dans Expéditions, on doit survivre à une série de niveaux et buter l'Hermite, un traitre à son ordre. Dans Exploration, il faut s'aventurer le plus profond possible dans les royaumes daimoniaques afin de récolter du loot super puissant. Les armes sont tout aussi daimoniaques ce qui permet de débloquer des pouvoir spéciaux mais aussi de se prendre des malédictions. Il ne semble pas y avoir de Daimon Hallebarde au grand désespoir des fans de Blur et de Gorillaz. C'est vendu 32 euros sur Steam et ça se joue seul ou jusqu'à 4 en co-op. Je lance sur le Steam Deck pour vous dire comment ça tourne.
