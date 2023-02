Microsoft : les dessous de Bruxelles

Les pontes de Microsoft dont Phil Spencer et Brad Smith ont passé la journée à Bruxelles pour convaincre les autorités de la concurrence européennes que le rachat d'Activsion-Blizzard-King était une bonne chose. Leur argument principal était de dire que Sony dominait le JV en Europe avec 80% de parts de marché contre 20% pour Xbox. Microsoft a aussi expliqué qu'ils ont 58 jeux qui tournent sur PlayStation contre 2 jeux Sony sur Xbox. On ne sait pas trop pourquoi Nintendo n'est pas mentionné dans ces chiffres mais passons.En parlant de Nintendo, Brad Smith a confirmé que Microsoft a signé un contrat avec Nintendo s'engageant à sortir les Call Of Duty sur consoles Nintendo le même jour que sur Xbox pendant 10 ans. A noter qu'on ne parle pas forcément de la Switch et que si on en parlait, CoD pourrait très bien sortir en streaming sur cette dernière comme ce fut le cas pour Control, Hitman 3 ou les quatre derniers Resident Evil. Et en parlant de streaming, Brad Smith a annoncé un autre accord cette fois avec Nvidia promettant que Call Of Duty et tous les jeux Xbox sortis sur PC arriveront sur GeForce Now.Quant à Sony, le constructeur continue de faire de la résistance. Brad Smith a beau se promener les contrats à la main tel un Prunelle attendant Demesmaker, aucun accord ne semble en vue. Sony joue à un jeu dangereux car si MS arrive à finaliser le rachat sans l'accord de Sony, CoD disparaitra de la PlayStation. Mais en même temps, sans l'accord de Sony, le rachat semble compromis.