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ACTU

Capcom devient un peu plus saoudien

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
Ca devient compliqué de vendre du pétrole en ce moment et tristement ce n'est pas pour des raisons écologiques. Mais les Saoudiens ont un plan B : les jeux vidéo. Après avoir racheté EA, la nouvelle cible est Capcom. La MiSK foundation (qui détient déjà SNK) a racheté 5% de Capcom. La MiSK foundation a à sa tête Mohammed Bin Salman tout comme le Public Investment Fund qui détient aussi 5% de Capcom. En clair, MBS possède désormais 10% de Capcom. Ca tombe bien, le studio vient d'annoncer avoir vendu 6 millions de Resident Evil Requiem en deux semaines, un record pour la série.
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