ACTU
Capcom devient un peu plus saoudien
par CBL, email @CBL_Factor
Ca devient compliqué de vendre du pétrole en ce moment et tristement ce n'est pas pour des raisons écologiques. Mais les Saoudiens ont un plan B : les jeux vidéo. Après avoir racheté EA, la nouvelle cible est Capcom. La MiSK foundation (qui détient déjà SNK) a racheté 5% de Capcom. La MiSK foundation a à sa tête Mohammed Bin Salman tout comme le Public Investment Fund qui détient aussi 5% de Capcom. En clair, MBS possède désormais 10% de Capcom. Ca tombe bien, le studio vient d'annoncer avoir vendu 6 millions de Resident Evil Requiem en deux semaines, un record pour la série.