Bonne année 2025 !

2024 se termine et elle fut encore un grand cru au niveau de la qualité des jeux vidéo. On a fait tout plein d'articles sur le sujet mais on note que beaucoup des bons jeux de cette année n'étaient pas des suites ou des remakes : Animal Well, Astro Bot, Balatro, Black Myth: Wukong, Dungeons of Hinterberg, Indiana Jones and the Great Circle, Indika, Lorelei and the Laser Eyes, Metaphor: ReFantazio, Pacific Drive, UFO 50, Selaco, Stellar Blade, The Plucky Squire...Ceci étant dit, les suites étaient aussi exceptionnelles : Helldivers 2, Tekken 8, Hades 2, Frostpunk 2, Dragon Age: The Veilguard, Dragon's Dogma II, Like a Dragon: Infinite Wealth, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Warhammer 40,000: Space Marine 2, Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Path of Exile 2, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl... il se murmure même que la campagne solo de Call of Duty: Black Ops 6 serait excellente. Et on ne va pas non plus cracher dans la soupe pour les remakes vu la qualité de ces derniers cette année : Silent Hill 2 Remake, Persona 3: Reload, Final Fantasy VII Rebirth, Dragon Quest 3 HD-2D Remake...Malgré tout, l'industrie du jeu vidéo ne se porte pas bien. Plus de 14 600 personnes ont été licenciés en 2024 s'ajoutant aux 10 000 de 2023. Les causes sont variées. Il y a eu l'implosion d'Embracer Group, la descente aux enfers d'Unity, l'annulation d'un bon paquet de jeux, le bide de quelques gros titres, une économie mondiale un peu bancale... et malheureusement dans certains cas, un mélange de cupidité et de stupidité. Des tonnes de studios ont fermé : Ridgeline Games, PlayStation Studios London, Ubisoft San Francisco, Tango Gameworks (sauvé de justesse par Krafton), Arkane Austin, Alpha Dog Games, Piranha Bytes, Firewalk Studios... Humanoid Origin a fermé avant même d'avoir pu annoncer son premier jeu !Les jeux-service ont connu une très mauvaise année avec pas mal de bides et de jeux annulés. Il faut dire que faire développer des jeux-service à des boîtes spécialisées dans le solo comme Naughty Dog et Rocksteady est une idée à la con. En général, les gros éditeurs occidentaux semblent déconnectés de la réalité. Ils pensent que les joueurs sont obsédés par le multi et les graphismes alors qu'un des plus gros cartons de l'année est Balatro, un jeu solo fait par un type tout seul dont la majorité des graphismes sont des cartes à jouer.Les gros studios prennent rarement de risques car ils ne peuvent pas se le permettre vu leurs coûts de fonctionnement. Il n'y a qu'à voir la liste de jeux de l'intro de ce billet : presque toutes les suites/remakes viennent de gros éditeurs. Même les jeux "nouveaux" comme Astro Bot ou Indiana Jones and the Great Circle utilisent une licence connue. Ils prennent parfois si peu de risques que le résultat est sans grand intérêt : Star Wars Outlaws aurait du être un carton rien qu'avec la licence, mais Ubisoft a fait un truc tellement formaté et générique qu'ils se sont royalement plantés. Exactement comme pour Avatar: Frontiers of Pandora un an plus tôt... Le gag est que le même studio (et d'autres) investissent à fond dans l'IA dite "générative" pour faire des économies de bouts de chandelles sans se rendre compte que cela ne fera que rendre les jeux encore plus génériques et donc encore moins attrayants.Côté matériel, l'autre bide massif de 2024 est le Vision Pro d'Apple . Celui de ma boîte prend la poussière depuis 6 mois. C'était prévisible au vu du prix, de l'expérience utilisateur et du manque d'applis mais ça reste sidérant pour une boîte comme Apple de se planter à ce point. Ils vont probablement revenir en deuxième semaine avec une version non pro mais soyons francs : les casques/lunettes de réalité augmentée, personne n'en veut. C'est un marché qui n'existe pas. Ca fait dix ans qu'on le répète. Ca ne répond à aucun besoin et ça ne fera qu'empirer la société actuelle. Lâchez l'affaire.2025 sera l'année de la Switch 2 et de GTA 6. Le nom "Switch 2" n'est encore pas officiel mais serait logique : au vu des rumeurs, la remplaçante de la Switch n'ajoutera pas de fonctionnalité mais sera uniquement plus puissante, un peu comme le passage du Game Boy Color au Game Boy Advance. Du coup, attendez-vous à une avalanche de patchs HD, de remasters, de remakes et de portages. Je serais prêt à parier qu'on aura une nouvelle version de Mario Kart 8 en attendant le vrai nouvel opus. Quant à GTA 6, on attend toujours la deuxième bande-annonce (la première a plus d'un an !) et une éventuelle date de sortie. On ne sait rien de plus donc c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur le jeu. On n'est même pas totalement sûr qu'il sortira en 2025.Du côté de Factornews, on a eu quelques changements dans l'équipe rédactionnelle : Buck Rogers est parti en pré-retraite et TheCubicCat est arrivée avec tout plein de Kifékoi , une série d'interviews qui permet de comprendre les différents métiers du jeu vidéo. il se murmure aussi qu'on aurait un nouveau codeur appelé Ridiane pour réparer quelques trucs cassés. Enfin, padanagua a aussi rejoint l'équipe en tant que relecteur/correcteur, un boulot principalement fait auparavant par Laurent et moi-même. Cette année on est même retournés dans des salons de jeu vidéo. J'ai fait un tour vite fait au IGN Live et on a envoyé Newin et Xavor2Charme à la Gamescom 2024 Bonne année à tous et à toutes ! Et une bonne santé surtout ce qui est un doux euphémisme pour dire "RESTEZ EN VIE !". On plaisante à peine. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Prenez soin de vos animaux. Prenez soin de la planète. Prenez le temps de vivre. Appréciez le temps "perdu". Faites des grasses matinées. La vie est courte et votre patron ne viendra pas à votre enterrement.