Premiers pas avec le Vision Pro

Apple ne lance pas souvent de nouveaux produits. Le dernier nouveau gadget de la firme était l'Apple Watch en 2015. Il y a bien eu les AirPods fin 2016 mais c'est plus de l'e-waste qu'un vrai produit. Le Vision Pro n'est pas juste un nouveau produit mais un tout nouveau marché pour Apple. Du coup il ne suffit pas de faire chauffer la CB (ou celle de ma boite plutôt) pour acheter le casque.



Il faut prendre un rendez-vous dans un Apple Store. On est accueilli par une batterie de gens. On se fait assoir dans un canapé. On nous amène un casque pour essayage avec des gants. On nous propose une démo. Je pense que j'aurais pu me faire offrir un café. Bref après 30 minutes de blabla, je repars avec une énorme boite et l'intégralité du personnel de la boutique applaudit. Surréaliste. Il faudra un jour qu'on parle sérieusement du fait que cette boite est en train de devenir un culte. Mêmes leurs boutiques ressemblent à des églises...

Capture officielle. Les captures prises directement depuis le casque sont d'une qualité dégueu



Déballons le bousin. La boite comprend le casque en lui-même, la batterie, un chargeur et un masque de protection pour éviter la poussière et les chocs quand on ne le porte pas. Comme les autres casques VR, on ne met pas directement le casque sur la tronche. Il y a une mousse de protection qu'on peut obtenir en plusieurs tailles. Cette dernière s'accroche avec des aimants ce qui est une fausse bonne idée. Si on prend le casque par la mousse, la mousse nous reste dans les mains et le casque tombe. Vous n'avez plus qu'à prier pour que la garantie fonctionne. La batterie fait la taille de deux iPhones l'un sur l'autre et se connecte au casque via un cable qu'on branche à une prise ronde. Cette dernière se tourne pour bloquer le cable mais aussi pour allumer le casque. C'est assez étrange comme fonctionnement et un vrai bouton marche/arrêt séparé aurait été plus malin.Comme d'habitude avec Apple, l'intégralité de l'emballage est en papier et en carton. Il n'y a pas le moindre plastique. Les autres constructeurs devraient en prendre de la graine. Le Vision Pro est un peu lourd mais assez confortable. Il s'attache derrière la tête soit avec une lanière unique soit avec une lanière annexe qui entoure le dessus de la tête. Apple oblige, il y a zéro connectique sur le casque. Seule la batterie à un port USB-C mais ne sert qu'à la recharger. J'ai essayé de connecter divers trucs mais sans succès. Gag : en connectant mon Pixel 7a, le téléphone s'est mis à charger la batterie...Il est temps de mettre en marche le casque et de l'enfiler ! Le casque boote et le logo Apple s'affiche sur fond noir. Puis il fait place au monde réel, alias ma chambre/bureau/salle de rédaction/salle de gym. J'ai beau savoir que le monde réel est affiché via des caméras, le résultat est assez dingue. A première vue c'est exactement comme ma vision réelle. Il n'y pas le moindre lag ou distortion. Je peux faire à peu près n'importe quoi avec le casque sur la tronche. Mais rapidement, on se rend compte que c'est bien une caméra. Si la luminosité ambiante est faible, les caméras tentente de compenser ce qui introduit du grain. Si on bouge trop vite, l'image est floue. Les caméras ne semblent pas faire le point donc les choses proches sont floues. Les écrans sont difficiles à lire (je précise avoir 10/10 aux deux yeux).Si vous avez un autre appareil Apple, la procédure d'installation est incroyablement simple : mon iPad a automatiquement détecté qu'un Vision Pro était dans le coin et a affiché un genre de QR code. Je l'ai scanné avec le Vision Pro et l'iPad a transféré mes données d'un appareil à l'autre. Sans avoir rien à faire, le Vision Pro s'est connecté au Wi-Fi et à mon Apple ID. Quelques minutes plus tard, je suis invité à apprendre à manipuler l'interface. Comme pour l'HoloLens, il n'y a pas de manette physique. Tout se fait avec les mains et les yeux. On regarde le bouton qu'on veut cliquer et on pince les doigts pour le cliquer. En principe on n'est pas censé bouger la tête car il y a du suivi des yeux mais je ne trouve pas cela naturel du tout. Toute l'interface est contextuelle avec des boutons qui apparaissent selon où on regarde. Très rapidement, on apprend à déplacer des fenêtres, les agrandir, les fermer...Et c'est nul. Ca fait plus de 10 ans que je dis que le suivi des mains n'est pas un bon moyen d'interagir avec une interface et qu'il faut des manettes physiques et le Vision Pro est une preuve de plus. C'est le suivi des mains le plus avancé que je connaisse et pourtant ça reste lent, imprécis, frustrant et mal pensé. L'absence de retour physique fait que la moindre opération est un cauchemar. Typiquement le clavier virtuel sert au mieux à taper un mot de passe Wi-Fi. L'exemple le plus flagrant est Synth Riders. C'est une clone de Beat Saber qui dispose d'une version Vision Pro que j'ai pu tester. C'est rigolo mais on ne "sent" pas quand on touche quelque chose. Essayez de jouer à Beat Saber sans les vibrations : ça devient tout fade.Mais en plus des problèmes habituels du suivi des mains, Apple a commis un crime : il n'y a pas de détection de gestes. Pour passer d'une page à une autre sur sa liste d'applis par exemple, vous ne pouvez faire genre de changer de page dans le vent. Il faut pincer ses doigts et tirer vers la gauche. Je n'ai pas d'iPhone mais j'imagine que 99,9% d'utilisateurs de Vision Pro en ont un et je ne comprends pas pourquoi il n'est pas possible de transformer un iPhone en manette vu la batterie de capteurs de mouvements du machin. Ou pourquoi on ne peut pas se servir de son iPad comme de clavier. Ou de transformer son Apple Watch en Power Glove. Heureusement on peut connecter un clavier ou une manette en Bluetooth pour le JV classique mais l'absence de manettes à détection de mouvement tue tout ce qui est JV pensé spécialement pour le Vision Pro.Et c'est dommage car tout le reste est super impressionnant. L'écran est totalement dingue. Il y a zéro effet de grille, les couleurs sont parfaites, tout est net et brillant. Le meilleur moyen de s'en rendre compte est de lancer l'appli Disney+ et de balancer un film 4K sur un écran virtuel géant. Le bonus est qu' une partie du catalogue est en 3D . Avec HDR. Combiné au son spatial, vous avez une salle IMAX chez vous pour $3500. Sans déconner. J'ai tenté l'expérience avec d'autres casques VR et c'est la première fois où je me suis posé dans le plummard pour regarder un film (Avengers: Endgame).Les applis sont des deux types : celles qui s'affichent dans une fenêtre flottante et celles dites "immersives" qui occupent tout votre espace. Mais je n'ai pas encore vu la moindre la moindre appli complètement VR. Synth Riders par exemple ouvre un portail dans le monde réel depuis lequel volent les balles à intercepter. Le principe du portail est aussi repris par l'appli Encounter Dinosaurs qui vous met nez à nez avec des dinosaures en 3D temps réel. Après 8 ans de VR, je pensais être assez blasé mais cette appli m'a mis sur le cul. Le réalisme est sidérant et la sensation de présence est totalement folle. Il n'y a pas un pet d'aliasing. Tout est net, détaillé et fin. Il faut dire qu'on est loin des puces Snapdragon XR qui sont dans les Quest. C'est une puce Apple M2 qui fait tourner le Vision Pro avec probablement une bonne dose de MetalFX Upscaling pour supporter la montée en résolution.J'ai aussi essayé la version Vision Pro de Lego Builder's Journey et un autre jeu de puzzle dans ce style mais les contrôles m'ont vite énervé. Un truc qui m'a beaucoup étonné est l'absence de "guardien" à savoir un système qui vous empêche de buter contre les meubles en bougeant. En général on voit le monde réel donc ce n'est pas tout le temps utile mais pour les applis vraiment immersives ça impose de rester sur place. Typiquement une molette sur le casque permet de passer en mode VR total en affichant un paysage naturel. C'est assez con car le casque doit scanner en permanence la pièce pour le suivi spatial donc ce ne devrait pas être trop compliqué à régler.J'ai essayé pas mal d'applis 2D type Safari mais aussi des applis iPads vu qu'elles sont compatibles à condition que son développeur n'ait pas bloqué l'option dans l'App Store. Parmi elles, Steam Link. Même pas une minute plus tard, je pouvais afficher l'écran Steam Deck dans le Vision Pro sur une TV virtuelle géante et utiliser la console portable de Valve comme manette. J'ai aussi pu streamer Generation Zero en 4K depuis mon gros PC Windows cette fois en utilisant une DualShock 4 connectée au Vision Pro. Encore plus fou : comme on peut choisir que Steam Link simule une souris sur iPad, Vision Pro transforme cela en "on peut simuler une souris avec le suivi des mains". Et comme Generation Zero est un FPS, j'ai donc pu contrôler la visée avec les mains. Ca ne sert à rien mais ça montre que la partie logicielle est assez dingue aussi bien chez Apple que chez Valve.Ca ne devrait pas être bien dur pour Valve de mettre à jour sa came pour qu'on puisse streamer de la VR comme sur Quest. Mais sans manettes, ça risque d'être dur. La "solution" serait d'afficher des manettes virtuelles et d'activer les différents boutons en fonction de la positon des doigts. Enfin j'ai testé rapidement la prise de photos et vidéos "spatiales". C'est sympa mais tu dois forcément passer le casque à quelqu'un pour qu'il voit le résultat.