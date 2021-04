Bobby réduit son salaire

Lors du renouvellement de son contrat de travail par Activision Blizzard, Robert Kotick, le dirigeant (CEO) a vu son salaire réduit de 50%. Cette décision, volontairement acceptée par Bobby, fait suite à des critiques sur le salaire du monsieur jugé excessif par certains actionnaires. Un salaire annuel de 1 750 000 USD jugé excessif ? Allons donc...Il a aussi accepté de réduire son bonus par deux, soit une autre réduction possible de 1,75 million de dollars sur 2021 et 2022.Même si l'intention est louable, cela fait pas mal réfléchir. On rappelle que la société a viré de nombreux employés durant ces 12 derniers mois, les derniers en date remontant à mars. C'est aussi sans oublier la fermeture du siège Français en octobre dernier. Il n'est pas dit que l'argent ainsi économisé retourne dans des embauches ou dans les poches des employés. Oh et au cas ou, ne vous inquiétez donc pas pour ce pauvre Robert : comme Activision Blizzard va très mal , il pourrait quand même toucher un tout petit bonus de "seulement" 200 millions de dollars