Call of 3 Milliards

200 millions de joueurs et joueuses

3 milliards de dollars de recettes nettes

On le sait, Activision Blizzard ne va pas au mieux. Obligé de fermer ses bureaux en France basés à Versailles et de se séparer de ses 400 employés, la société américaine fait pâle figure. L’année 2020 a été très dure à cause du Covid-19, du télétravail et… ah… attendez deux secondes.En fait, non. Après lecture du dernier communiqué de presse d'Activision , finalement ça va plutôt bien puisque l’entreprise annonce avoir dépassé les 3 milliards de dollars de recettes nettes sur l’année 2020 pour la seule franchise Call of Duty. Cela va devenir compliqué d’expliquer le cas français.Fortement aidé par un modèle commercial d'écosystème partagé comme ils aiment à le souligner, le groupe enregistre une santé spectaculaire sur les douze derniers mois. Et pour le coup, Activision tient peut-être ce qu’il cherchait depuis longtemps : une série qui ne sort pas uniquement son jeu annuel mais qui suit sa vie tout au long de l’année. Même si on a vu Call of Duty : Black Ops Cold War arriver cette année pour la place de “Call of” annuel, cela pourrait fortement changer dans les années à venir, surtout qu’à côté Call of Duty : Warzone est joué par 85 millions de personnes, tandis que Call of Duty Mobile cartonne, tout comme les ressorties de Modern Warfare et tout le tintouin.Concrètement, la série Call of Duty en 2020, c’est :Pour fêter ça, Activision compte aussi fournir un gros paquet de contenu gratuit pour les différents jeux, même si cela est à prendre avec des pincettes, puisque le tout est saupoudré de Season Pass.