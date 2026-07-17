ACTU
Bethesa : les retombées des retombées
par CBL, email @CBL_Factor
ZeniMax Media est probablement le studio xbox qui a souffert le plus durant la vague de licenciements récente. La maison-mère a perdu 166 personnes, ZeniMax Online Studios a essuyé 213 licenciements, Arkane est en passe d'être revendu, 136 postes ont été supprimés chez id Software soit près de 75% du studio et Bethesda a aussi connu pas mal de départs dont un de leurs principaux concept artist après 18 ans de métier. Bethesda a fêté ses 40 ans il y a même pas un mois... Alors que est l'avenir de Bethesda ? La réponse est simple : Fallout.
(Avant de détailler, on rappelle que ZeniMax Media est le nom officiel de la division. Bethesda Softworks est le nom de Bethesda en tant qu'éditeur tandis que Bethesda Game Studios regroupe les jeux développés en interne comme Fallout et Starfield. ZeniMax Online Studios bosse principalement sur The Elder Scrolls Online. Le plus sadique dans l'histoire est que tous ces gens vivent désormais dans la peur en attendant la deuxième partie de cette vague de licenciements. Ca doit être la bonne ambiance.)
Il y huit projets Fallout en préparation :
Enfin Starfield continue son petit bonhomme de chemin et une grosse extension appelée Starborn sortira l'année prochaine. Ou pas en fait. Au train où vont les choses, Bethesda pourrait annoncer qu'ils abandonnent le JV pour se lancer dans les cartes Panini que je ne serais même pas surpris.
(Avant de détailler, on rappelle que ZeniMax Media est le nom officiel de la division. Bethesda Softworks est le nom de Bethesda en tant qu'éditeur tandis que Bethesda Game Studios regroupe les jeux développés en interne comme Fallout et Starfield. ZeniMax Online Studios bosse principalement sur The Elder Scrolls Online. Le plus sadique dans l'histoire est que tous ces gens vivent désormais dans la peur en attendant la deuxième partie de cette vague de licenciements. Ca doit être la bonne ambiance.)
Il y huit projets Fallout en préparation :
- une nouvelle extension de Fallout 76 appelée Raven Rock. Elle est prévue l'année prochaine et elle fera le lien avec Fallout 3
- un remaster de Fallout 3 (probablement sous-traité)
- un remstater de Fallout New Vegas (probablement aussi sous-traité)
- du nouveau contenu pour Fallout Shelter (qui est surtout développé par Behaviour Interactive)
- un genre de télé-réalité fondé sur Fallout Shelter (produite par Amazon Studios et Kilter Films comme pour la série Fallout)
- une saison 3 de la série Fallout
- Fallout 5 qui est en pré-production
- le nouveau Fallout d'Obsidian qui est désormais officiel
Enfin Starfield continue son petit bonhomme de chemin et une grosse extension appelée Starborn sortira l'année prochaine. Ou pas en fait. Au train où vont les choses, Bethesda pourrait annoncer qu'ils abandonnent le JV pour se lancer dans les cartes Panini que je ne serais même pas surpris.