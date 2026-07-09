ACTU
Vers un nouveau Fallout par Obsidian ?
par CBL, email @CBL_Factor
Il est encore trop tôt connaître l'étendue des dégâts des licenciements xbox mais il semble qu'Obsidian Entertainment ait perdu 52 personnes sur les 285 que comptait le studio fin 2025. Le studio a enchaîné les demi-échecs commerciaux (Avowed, The Outer Worlds 2) mais est en partie sauvé grâce à Grounded qui a dépassé les 4 millions d'exemplaires sur Steam et les 800 000 sur PS5. Obsidian bosse sur la suite.
Par contre, selon Bloomberg, la suite d'Avowed aurait été annulée ainsi que d'autres projets du studio et Obsidian aurait commencé à bosser sur un nouveau projet : un jeu Fallout. Josh Sawyer serait à la tête du projet comme c'était le cas pour Fallout New Vegas, le seul opus non développé par Bethesda après le rachat de la licence et le meilleur jeu Fallout existant (débat !).
En plus cette fois, Obsidian compte dans son équipe Tim Cain et Leonard Boyarsky, deux des créateurs de Fallout, Jason Anderson étant chez Jules-De-Chez-Smith-En-Face alias inXile Entertainment, un autre studio xbox. Avec un peu de bol, Obsidian pourrait même utiliser l'UE 5 au lieu de se traîner avec les moteurs de Bethesda.
Evidemment on ne peut pas s'empêcher de se dire que le tout est une opération de séduction visant à redorer la marque xbox car c'est exactement ce qu'on espérait depuis le rachat d'Obsidian et de Bethesda par Microsoft...
Par contre, selon Bloomberg, la suite d'Avowed aurait été annulée ainsi que d'autres projets du studio et Obsidian aurait commencé à bosser sur un nouveau projet : un jeu Fallout. Josh Sawyer serait à la tête du projet comme c'était le cas pour Fallout New Vegas, le seul opus non développé par Bethesda après le rachat de la licence et le meilleur jeu Fallout existant (débat !).
En plus cette fois, Obsidian compte dans son équipe Tim Cain et Leonard Boyarsky, deux des créateurs de Fallout, Jason Anderson étant chez Jules-De-Chez-Smith-En-Face alias inXile Entertainment, un autre studio xbox. Avec un peu de bol, Obsidian pourrait même utiliser l'UE 5 au lieu de se traîner avec les moteurs de Bethesda.
Evidemment on ne peut pas s'empêcher de se dire que le tout est une opération de séduction visant à redorer la marque xbox car c'est exactement ce qu'on espérait depuis le rachat d'Obsidian et de Bethesda par Microsoft...