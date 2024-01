Apple débloque le streaming

Jusqu'à présent, le cloud gaming sur iOS était fortement limité par les règles en place . Apple vient de décider d'ouvrir les choses probablement histoire d'apaiser les autorités de la concurrence de manière proactive. Il sera bientôt possible à Microsoft, Nvidia et compagnie d'avoir une appli iOS native qui permet d'accéder à toutes ses jeux en streaming comme c'est le cas sur toutes les autres plateformes. Il n'y aura plus besoin de passer par une appli web. C'est Google Stadia qui doit être content.