Amazon met fin à son partenariat avec le studio britannique Maverick Games
par Buck Rogers, email
Maverick Games a été fondé en 2022 par plusieurs vétérans du jeu de course dont Mike Brown, ancien directeur créatif de la série Forza Horizon, et étant dirigé par Harinder Sangha, ex-responsable de Sega Hardlight et de Sumo Leamington. Leur premier titre à venir est, on l’espère tout du moins, un jeu de conduite en monde ouvert narratif, prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Malheureusement, d’après nos confrères de The Game Business, Amazon Game Studios, leur éditeur, a décide de couper les ponts.
Ils s’en expliquent :
On doit donc comprendre qu’Amazon Game Studios a mis Maverick Games dans une situation très inconfortable, pour une pas dire dans une grosse merde noire, mais seulement pour le bien de ces derniers. Ils sont décidément trop bons, ils ne méritent pas de sarcasmes. Le studio de développement quant à lui, est obligé de rester optimiste malgré les fermetures de studios et les licenciements ces dernières années dans le secteur vidéoludique.
Ainsi de leur côté, Maverick Games est à la recherche d’un nouvel éditeur :
On va rappeler que c’est la suite d’une hécatombe, vu qu’Amazon a récemment supprimé la majorité de ses équipes de développement MMO, notamment celles qui travaillaient sur New World: Aeternum, dont les serveurs fermeront le 31 janvier 2027, ainsi qu’un MMO non annoncé basé sur Le Seigneur des anneaux. Elle a également arrêté le jeu coopératif King of Meat et revendu le MOBA March of Giants à Ubisoft.
