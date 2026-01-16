ACTU
Le Nouveau Monde va fermer ses portes
par CBL, email @CBL_Factor
Après avoir mis à la porte l'équipe de dev, Amazon avait promis qu'il maintiendrait les serveurs de New World en vie en 2026. Mais si vous espériez un miracle pour 2027, c'est raté : ils fermeront le 31 janvier 2027. Par ailleurs, le jeu n'est plus disponible à la vente. Par contre, si vous avez une déficience mentale, vous pouvez toujours payer pour des micro-transactions jusqu'au 20 juillet... Il y a quelques jours, c'était les serveurs d'Anthem qui étaient coupés, rendant le titre totalement injouable en l'absence de mode solo ou de possibilité d'héberger ses propres instances du jeu.
Pourtant, durant le développement d'Anthem, le jeu pouvait tourner sur des machines locales avant la mise en production sur les serveurs en ligne, ce que confirme Mark Darrah (producteur exécutif) dans un très long post-mortem. BioWare pourrait donc très bien sortir un patch ultime et fournir l'exécutable (voire le code source) du serveur dédié afin de relancer la machine. Pareil pour Amazon avec New World, mais ils ne le feront pas. Comme d'habitude, les fans vont devoir se retrousser les manches, faire de la rétro-ingénierie et créer leurs propres serveurs afin de pouvoir jouer à un jeu qu'ils ont acheté.
