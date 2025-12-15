Logo Factornews texte
Connexion
Pour récupérer votre compte, veuillez saisir votre adresse email. Vous allez recevoir un email contenant une adresse pour récupérer votre compte.
Inscription
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions d'utilisation du site et de nous vendre votre âme pour un euro symbolique. Amusez vous, mais pliez vous à la charte.

Un Rédacteur Factornews vous demande :

ACTU

Ubisoft rachète un studio fondé par des anciens d'Ubisoft

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
Comme tout le monde, Amazon Games avait ouvert un studio à Montréal. Comme tout le monde, ils avaient utilisé Ubisoft comme leur Pole Emploi. Comme tout le monde, ils avaient commencé à bosser sur un jeu multi, March Of Giants, annoncé officiellement en septembre. Il s'agit d'un MOBA à la DOTA qui se joue en 4 contre 4 dans une sorte de Première Guerre Mondiale version steampunk. L'un des héros s'appelle même "Le Poilu". Une première alpha du jeu a eu lieu.

Mais récemment, Amazon s'est rendu compte que développer des jeux coûte cher et est une entreprise compliquée. Du coup ils ont plus ou moins fermé leurs studios internes. Amazon Games Montreal a eu plus de bol : Ubisoft a racheté March Of Giants et son équipe de dev. On ne sait pas encore de quelle creative house ils feront partie mais ça ne sera pas Vantage (celle co-détenu par Tencent). Amazon devrait rester vaguement impliqué en fournissant du marketing via Twitch.

Rechercher sur Factornews
 
 