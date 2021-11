Alder Lake casse les DRMs. Et la productivité.

la fameuse touche Scroll Lock utiliser deux écrans passer Windows en mode Haute Performance dans les options d'alimentation

Les processus Alder Lake offrent des performances béton en matière de jeux PC mais il y a cependant un hic : ils empêchent certains jeux de se lancer à cause de leurs DRMs. On vous en avait déjà parlé mais c'est désormais officiel. Intel a publié la liste des jeux (connus) qui ne se lancent pas avec des processeurs Alder Lake et elle comprend quasiment tous les jeux Ubisoft récents et pas mal de jeux EA, Square, Bandai Namco et Sega. A noter qu'elle diffère selon si vous utilisez Windows 11 ou Windows 10. Un patch est prévu pour certains d'entre eux.Soyons clairs : le coupable n'est pas Intel. La faute revient aux éditeurs cités plus haut pour implémenter des protections mal conçues qui pourrissent la vie des joueurs honnêtes et pour ne pas les retirer par la suite. En attendant/espérant les patchs, Intel vous explique comment contourner le problème . Les BIOS pour les processeurs Alder Lake comportent une option "Legacy Game Compatibility Mode". Une fois activée dans le BIOS, il vous suffit d'appuyer sur la touche Scroll Lock de votre clavier avant de lancer le jeu. Puis de ne pas oublier d'appuyer à nouveau sur Scroll Lock après avoir quitté. Mais que fait cette touche ?Elle désactive tout simplement les E-Cores (coeurs basse consommation) afin de revenir à une architecture homogène que comprennent les DRMs. Et ce n'est pas le seul cas de figure dans lequel vous allez l'utiliser. Apparemment, Windows/Intel basculent sur les E-Cores les tâches qui sont ouvertes en arrière-plan. L'idée est par exemple d'avoir Spotify qui tournent sur les E-Cores pendant que vous faites de l'édition vidéo sur les P-Cores (coeurs haute performance).Mais le problème est quand l'inverse se produit. Si vous lancez une tâche lourde comme baker les lumières dans Unreal ou faire un rendu AfterEffect, vous allez probablement minimiser la fenêtre et aller lire Factornews. Du coup, selon la logique décrite plus haut, votre rendu AfterEffect va se retrouver sur les E-Cores et prendre une plombe. Intel explique qu'il y a trois moyens d'empêcher cela et de forcer les tâches à s'exécuter sur les P-Cores :On est surpris de voir que le système n'est pas capable de comprendre automatiquement ce qui est une tâche légère d'une tâche lourde et de repartir au mieux entre P-Cores et E-Cores mais on imagine/espère que ça viendra avec le temps.