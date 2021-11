Alder Lake : Intel revient dans la course

Intel Core i9-12900K : 8 P-Cores, 8 E-Cores, 24 threads

Intel Core i7-12700K : 8 P-Cores, 4 E-Cores, 20 threads

Intel Core i5-12600K : 6 P-Cores, 4 E-Cores, 16 threads

Pour tirer pleinement partie des Alder Lake, il vous faudra de la DDR5. Comptez 170 euros pour un kit de 2x8 Go DDR5-4800 contre 120 euros pour l'équivalent en DDR4-3200

les cartes mère avec chipset Z690 coûtent 250 euros pour les modèles bas de gamme. A noter que la plupart des modèles sont compatibles avec DDR4 et DDR5 mais vous ne pouvez pas mélanger les deux

il vous faudra un refroidissement de qualité pour i9-12900K

La nouvelle génération de processeurs Intel pour PCs de bureau, Alder Lake, vient de sortir. On rappelle que contrairement aux générations précédentes, ils utilisent une architecture hétérogène en embarquant des coeurs haute perfomance (P-Core) et des coeurs basse consommation (E-Core) comme les puces ARM. Le multi-threading est uniquement sur les P-Cores. Mais ce n'est pas tout : les processeurs Alder Lake supportent aussi la DDR5 et le PCI Express 5.0.La DDR5 est une évolution majeure vu qu'elle propose une bande passante mémoire largemement supérieure, une consommation électrique inférieure et un contrôle d'erreur jusqu'alors réservé aux modules dits ECC. Quant à PCI Express 5.0, il double la bande passante comparé à PCI Express 4.0. Il n'existe pas encore de périphériques PCIe 5.0 mais cela veut dire que vous pouvez coller la blinde de périphériques 4.0 (cartes graphiques, SSD...) sans risque de saturer le bousin. Le tout nécessitera une nouvelle carte mère avec un nouveau socket (LGA1700) et un nouveau chipset (Z690).Trois nouveaux processeurs sont sortis:Place aux chiffres !Une pluie de chiffres sont tombés mais on vous recommande surtout:Tentons de résumer rapidement les choses. Le premier match oppose le i9-12900K au Ryzen 9 5950X (16 coeurs) d'AMD. Quand il s'agit de jeux PC, le i9-12900K est devant dans quasiment tous les scénarios. Quand il s'agit de productivité, Intel est devant pour la majorité des tâches (Photoshop, Premiere, calcul de Pi, encodage vidéo, performances web, compilation...). AMD ne maintient sa position de leader que sur sur le rendu 3D (Corona, V-Ray, Blender) et encore pas tous vu qu'Intel domine sur Cinebench.Au niveau consommation électrique et températures, les choses sont moins roses pour Intel. Quand il s'agit de jeux PC, le i9-12900K reste en dessous des 125W et des 65 degrés soit moins que le 5950X et autant que le 5900X. Par contre en matière de productivité, le i9-12900K tape les 240W et les 90 degrés contre 140W et 70 degrés pour le 5950X, le tout refroidi avec un Noctua NH-D15. Les processeurs Alder Lake sont gravés en 10nm qu'Intel appelle maintenant "Intel 7" car ils disent que c'est comparable au 7nm de TSMC. Mais si c'était vraiment comparable, le bousin ne chaufferait pas autant...Mais là où Intel a vraiment tapé fort est avec le Intel Core i5-12600K . Il domine sans problème le Ryzen 5 5600X en jeu et il l'écrase en productivité. Il tape les 125W et reste en dessous des 70 degrés en productivité contre 75W et 60 degrés pour le 5600X mais compte tenu qu'il embarque 4 coeurs de plus ça reste très raisonnable.Au niveau prix, le i9-12900K est vendu 750 euros sur Materiel.net contre 880 euros pour le 5950X. Quant au i5-12600K, il est vendu 360 euros contre 370 euros pour le Ryzen 5 5600X. Ceci étant dit, il y a d'autres choses à prendre en compte:En clair, pour une config haut de gamme avec un i9-12900K, l'addition sera salée si vous voulez tirer partie du bousin à fond. Mais pour une config pas cher, le Intel Core i5-12600K est devenu la nouvelle référence surtout si pour l'instant vous faites l'impasse sur la DDR5.Terminons sur l'aspect logiciel. En théorie, Windows 11 est censé être optimisé pour les processeurs Alder Lake. En pratique il n'y aucune différence en matière de performances comparé à Windows 10 . Windows 11 doit probablement gérer mieux la consommation en se concentrant sur les E-Cores pour les tâches légères mais si vous cherchez la performance brute, passer à Windows 11 est optionnel.En tout cas, Intel est revenu dans la course et ça fait plaisir. Cela va forcer AMD à baisser ses prix et à ne pas se reposer sur leurs lauriers. Les puces Zen 4 devraient arriver en 2022 et elles embarqueraient ce qu'AMD appelle le 3D V-Cache à savoir une tonne de mémoire cache installée par-dessus du processeur. Elles supporteraient aussi la DDR5 et PCIe 5.0 et utiliseraient un nouveau socket, AM5, donc il faudra racheter une carte mère.