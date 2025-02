Lost Records: Bloom & Rage (Tape 1)

avant de continuer. Je vais essayer ici d’approfondir les quelques détails que j’avais survolés et les changements opérés dans cette version finale. Après une preview très personnelle d’une démo qui m’a beaucoup touchée, il allait de soi que la responsabilité du test allait me revenir. Je vais annoncer la couleur tout de suite : mon premier avis reste inchangé sur cette première partie de la version publique. Aussi, je vous invite à aller lire la préversion avant de continuer. Je vais essayer ici d’approfondir les quelques détails que j’avais survolés et les changements opérés dans cette version finale.

Trop punk pour mettre des intertitres, vous n'aurez que des images

Le fameux caméscope.

Un environnement fort beau et sombre qui donne envie de le prendre en photo.

Toujours pas d'intertitre

Les besties en plein tournage.

Moi aussi Autumn, moi aussi...

Ok bon là j'avoue, celle-là elle est gratuite.