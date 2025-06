La Nintendo Switch 2, deux semaines plus tard

Avec 152 millions de Switch dans le monde, Nintendo était attendu au tournant pour cette Switch 2. Après des dizaines de rumeurs en mousse, des leaks de constructeurs et des attentes surdimensionnées d’un public pas franchement connaisseur, cette nouvelle console est finalement sortie le 5 juin 2025. Alors, mieux qu’un petit avis à chaud, voici un gros retour à froid par Frostis Advance, Billou95 et Ricardo.

Petit rappel : vouée à être utilisée avec les jeux de la console virtuelle GameCube, la manette est pourtant bien compatible avec les jeux Switch et Switch 2 (malgré les propres dires de Nintendo, démentis ensuite), avec néanmoins une limitation pour les jeux nécessitant l'utilisation du bouton "-" absent de ce pad.



Le form factor est strictement identique à la manette d'origine filaire, modulo la perte du fil et l'ajout des boutons manquants sur le dessus (ZL, Sync, C, Home et Capture). Tant qu'à faire, ils auraient pu ajouter ce bouton "-", surtout vu comment certains de ces ajouts ont été effectués au chausse-pieds et sont tout sauf pratiques.