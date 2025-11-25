Vroom vroom, ici le X2C au feu rouge, le pied gauche sur l'embrayage et la main droite serrant virilement le levier de vitesses, prêt à cramer de la gomme. S’il y a bien des accessoires que je mettrais bon derniers dans les priorités d’achat au moment de s’équiper pour la simu de voiture, ce serait les leviers de vitesses. Généralement, les volants arrivent avec les palettes à l’arrière et puis voilà, pas besoin d’autre chose si on se cantonne aux F1 ou aux GT modernes. Vous me direz que c’est moins vrai si on s’attaque au rallye mais les débutants gardent généralement la transmission automatique. Néanmoins, un beau jour vient l’envie d’enlever les petites roues et d’ajouter de l’immersion. Les leviers de vitesses deviennent alors généralement prioritaires parce que c’est quand même rigolo de pouvoir tripatouiller un bidule qui fait “clac-clac”. padanagua et moi-même avons pu en essayer quelques-uns : j’ai pu mettre la pogne sur les deux modèles de Moza Racing : le séquentiel SGP et la boite en H HGP tandis que notre secrétaire de rédaction s’est offert le SHH THORN et en profite pour nous gratifier de sa première bafouille sur Factornews.

Le levier THORN fait forte impression

Mon premier volant, le vénérable Thrustmaster T1 et sa boîte séquentielle (crédits : Etsy)







Vers 2015, après des années sans accessoires autres que la trinité clavier/souris/gamepad (ah ah, j'ai failli oublié mon fidèle joystick Logitech Cordless Freddom 2.4 qui m'aura bien accompagné durant mes années de pilotes d'hélico dans le mod Desert Combat de Battlefield 1942), j'achète d'occasion un siège Playseat Evolution avec lequel le vendeur me file gracieusement son volant Logitech G25 et je découvre la conduite auto stabilisée, sans le fauteuil qui part en arrière et les pédales qui glissent sur la moquette. Du reste, je n'avais jusqu'à présent jamais eu de shifter dédié, à part sur le pauvre levier séquentiel du vénérable Thrustmaster T1. Il faut dire que je suis plutôt amateur du changement de vitesses sur les palettes du volant (et que j'aime avoir le pied gauche sur l'embrayage pour freiner sur les monoplaces mais ne le dites pas à Xavor, il m'assommerait avec son load cell). Du coup, le shifter du G25 me sert davantage pour le supplément de boutons que sa base apporte qu'autre chose.

Le Microsoft Force Feedback Wheel ne proposait que des boutons à l'arrière pour changer de vitesse



En 2021, je troque mon G25 pour un G29 pour avoir plus de boutons accessibles sans lâcher le volant puis en 2023, je fais l'acquisition du G29 Driving Force. Je perds la boîte hybride H/SEQ proposée sur le shifter du G25 (décidément précurseur à son époque) mais le levier du G29 fait le job. Je m'en sers même pour lever et abaisser le train d'atterrissage dans Flight Simulator 2020 ! Et nous voilà enfin en 2025 : un MOZA Racing R5 débarque dans mon salon (toujours pas installé sur mon Playseat qui nécessite quelques modifications pour l'accueillir). Pour préparer le remplacement du G29, j'étudie le marché des shifters USB. Je sais que je peux garder le levier Logitech moyennant l'acquisition d'un adaptateur mais il coûte le prix de certains shifters. Le modèle de MOZA me fait de l'œil mais quelques retours sur Reddit ne m'inspirent pas une grande confiance quant à la solidité du bouzin dans le temps. Xavor pourra confirmer ou infirmer tout ça.



Le shifter du Logitech G25 (à gauche) offrait la possibilité de permuter entre boîte H et séquentielle (crédits : Reddit)



Cette longue introduction nous emmène au SHH THORN. Ce n'est pas la première tentative du constructeur espagnol et plusieurs modèles le précèdent. Celui-ci semble plaire au plus grand nombre et son prix doux (110 euros + 12 euros de frais de port) m'aide à franchir le pas. Il faut dire que certains testeurs français le comparent à des modèles tournant autour des 400 euros... Deux mois après l'avoir commandé, je reçois enfin mon précieux (les articles étant sans doute fabriqués selon la demande, on n'est clairement pas en présence d'un gros constructeur). L'emballage est fonctionnel et la documentation claire. J'ai choisi l'adaptateur en équerre conseillé pour mon siège (le Standard Cockpits Mount) ainsi qu'une grille 7+1 (7 vitesses et marche arrière), tous les deux compris dans le prix. Libre à vous de commander d'autres adaptateurs ou des grilles supplémentaires si vous le souhaitez moyennant un petit supplément. La grille des vitesses peut se monter dans différents sens et j'opte pour la marche arrière en bas à gauche et la septième vitesse en haut à droite. La base du shifter explique en partie le coût global : il est imprimé en 3D. Clairement, ça ne me dérange pas. C'est plutôt propre et les filaments ne se remarquent plus si on n'a pas les yeux collés dessus. Il est possible de régler la dureté pour le passage des vitesses en jouant sur le serrage de deux (boîte en H) ou quatre vis (boîte séquentielle).





Les deux vis au plus proche du manche règlent sa dureté en séquentiel et les quatre plus bas celle en mode H



Tiens, parlons-en justement. L'une des originalités du SHH THORN est qu'il est possible de le passer en mode séquentiel en appuyant sur le levier, en lui faisant faire un quart de tour puis en commutant un interrupteur sur la base, sympa pour faire du rallye par exemple. À noter que le levier est alors bien bloqué dans ce cas-là et qu'il n'est possible d'enclencher les vitesses que vers le haut ou le bas. Le shifter est livré avec deux pommeaux (un pour chaque mode) qui se vissent tout simplement sur le tube. Autre petit détail, la prise USB peut être déplacée de l'autre côté du de la base. La position par défaut sur la droite convenant dans mon cas, je la laisse en place, un petit cache sur la gauche se chargeant de masquer la deuxième ouverture.





Le logo et le texte sont personnalisables mais j'ai tout laissé par défaut



Après avoir fixé le shifter sur mon Playseat Evolution, je me rends compte, alors qu'il s'agit bien du modèle recommandé dans mon cas, que le THORN est suspendu dans le vide, seule la plaque fournie par SHH étant en contact avec le support du siège, sur lequel le G29 Driving Force de Logitech reposait de tout son poids. À terme, je ne suis pas sûr que ce système soit très solide. J'ai essayé de monter l'ensemble différemment afin que le THORN repose sur le support du Playseat mais cela provoque alors un décalage au niveau des trous de l'équerre sur lesquels se visse le shifter. J'ai déjà prévu de refaire des trous dans mon siège pour accueillir le MOZA R5 et je me dis que ça sera alors l'occasion de revoir tout ça (moyennant peut-être l'achat du Bottom Mount chez SHH). Autre point, par rapport à un levier lié à un constructeur et qui peut donc se connecter au volant de la marque, le SHH THORN se branche directement en USB au PC. Pensez-y si votre installation est à plusieurs mètres de votre PC (via une rallonge active USB) et que vous passez par un dongle multi-USB sur lequel les prises commencent à se faire rare. Dans mon cas, j'occupe les quatre ports de mon hub avec ce shifter, le volant et mon HOTAS. Si je devais partir sur le pédalier d'un constructeur tiers, je devrais alors changer de hub.





Les possibilités de fixation (ici à l'arrière) sont nombreuses et vous en avez d'autres sous la base mais qui requièrent un adaptateur de type Bottom Mount



Ok, mais alors, il vaut quoi ce levier ? Eh bien, n'en ayant pas testé beaucoup dans ma vie, ça va être compliqué de le comparer aux modèles équivalents chez la concurrence. Par rapport au shifter du G29, forcément, ça change (même si je l'aimais bien moi, le levier de Logitech). Là, ça fait beaucoup moins jouet et on a davantage l'impression de passer les vitesses comme en vrai, ce qui favorise l'immersion. Par contre, il va clairement falloir pratiquer un peu plus longtemps avant d'être suffisamment à l'aise avec et retrouver ses marques. Par rapport au Logitech, les vitesses sont un peu plus dures à passer mais tout ça se rattrape facilement via les vis évoquées plus haut. Le “shtong” à l'enclenchement d'un rapport et le retour du manche à la position neutre sont très satisfaisants.

Avec le Standard Cockpits Mount, le shifter pend dans le vide mais est plus proche de ma main

Pour l'instant, il y a cependant un point sur lequel je trouve un peu à redire, c'est concernant la marche arrière. Contrairement à ce qui se passe sur le Logitech, où il faut appuyer sur le levier puis aller chercher le rapport, la vitesse s'enclenche directement. SHH a prévu un léger décalage sur sa grille pour éviter de la déclencher par erreur quand on déplace le manche sur la gauche (et même chose pour la septième vitesse quand on le bouge vers la droite) mais c'est clairement un coup à prendre et il m'arrive parfois de batailler un peu pour la trouver. A contrario, si on longe un peu trop la bordure de gauche au moment du passage de la première à la seconde, on risque de l'activer par erreur. À voir après plus de temps passé avec le levier mais peut-être que l'autre grille 7+1 proposée sur le site du constructeur éviterait ce problème.

J'ai choisi la grille tout à droite mais j'aurais peut-être dû prendre la deuxième en 7+1



Encore une fois, ce n'est pas un problème sur les monoplaces dans Encore une fois, ce n'est pas un problème sur les monoplaces dans Project Cars 2 ou Assetto Corsa pour lesquelles j'active les palettes à l'arrière du volant mais la boîte en H est très agréable à utiliser sur d'autres bolides. Même chose sur American Truck Simulator et City Car Driving dans lesquels on y gagne en immersion. Clairement, on s'y croit et on n'a plus ce petit clic qui fait un peu jouet sur le levier de Logitech au passage des rapports. Enfin, en mode séquentiel (testé sur DiRT Rally 2.0 ), le shifter se montre encore une fois très convaincant, avec une dureté sensiblement plus élevée que sur la boîte en H mais qui ne gêne pas à l'usage.





Le produit est bien fini et l'impression 3D de la base se fait rapidement oublier



En conclusion, je dirais que vous ne risquez pas grand-chose avec le SHH THORN. Le produit est bien fait et respire la solidité. C'est un gros step-up par rapport à mon vieux Logitech G29 Driving Force, tout ça pour 110 euros je le rappelle. Le rapport qualité/prix me semble donc imbattable et à moins que vous ne soyez allergique à sa base imprimée en 3D ou que vous teniez à brancher votre shifter directement sur votre volant, je ne vois pas de raison de bouder ce levier de vitesses.

Maintenant que l'on a vu le matos du petit artisan, allons voir du côté de la Chine avec Moza Racing, en page 2 !