C'est au cours d'une petite démo d'une demi-heure qu'on a pu découvrir ce point & click assez original. Comme je le disais, les contrôles sont volontairement limités et on n'y dirige pas les personnages à l'écran. Au lieu de cela, le curseur de la souris nous permet d'attraper des éléments du décor et de les étirer vers nous pour déclencher des mouvements élastiques en relâchant le bouton. Et c'est bien la seule vraie mécanique de gameplay, mais cela n'empêche pas les développeurs de se creuser les méninges pour nous inventer toutes sortes de situations et de puzzles. Notre aventure commence alors qu'Holmes tape un roupillon à l'étage du 221B Baker Street. Au même moment, Watson répond à un coursier qui lui amène une mystérieuse lettre à l'attention de Sherlock. Problème, le détective s'est enfermé dans sa chambre. Watson glisse donc l'enveloppe sous la porte mais celle-ci "bugue" et vient se coller au plafond.Première étape, s'assurer que la porte puisse être déverouillée de l'intérieur. Il va d'abord falloir étirer un tiroir pour en éjecter la poignée qu'on pourra ensuite utiliser sur la porte. La souris nous donne alors la trajectoire que la poignée va prendre, si bien qu'après plusieurs étirements, on arrive à la faire bondir jusqu'à la porte.

Ensuite, on passe à la clé qui est planquée quelque part dans la chambre. Une fois la porte prête à être déverrouillée, il faut faire en sorte d'activer un monte-charge au rez-de-chaussée en trichant sur l'heure du repas. Pour cela, on remonte l'horloge du salon, toujours en étirant les aiguilles. Grâce à ça, on va pouvoir déplacer un pot de confiture jusqu'à la chambre de Holmes, confiture qui rendra l'enveloppe collante et plus facile à manipuler sur le plafond. En l'étirant sur la porte du monte-charge et en abaissant la porte, la lettre est enfin présentée à notre fainéant de Holmes, toujours assis dans son fauteuil, fin du puzzle !