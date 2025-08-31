PREVIEW
Gamescom 2025 : première investigation tirée par les cheveux dans Crushed In Time
par billou95
Développeur / Editeur : Draw Me A Pixel
Après un premier titre dont le narrateur ne voulait vraiment pas qu'on en voit le bout (There Is No Game: Wrong Dimension), le non-studio français Draw Me A Pixel remet le couvert avec une aventure qui nous place dans la peau du duo Holmes & Watson. Oui, ceux-là mêmes qui faisaient l'introduction de leur précédente production. Cette fois-ci, les voilà aux prises avec une série de bugs étranges se produisant dans la dernière production du studio. On va donc régulièrement y briser le quatrième mur, mais on passera surtout son temps à l'étirer, ainsi que toutes les barrières et objets du jeu, à la manière de ce qu'on faisait sur l'écran de démarrage de Mario 64, le tout dans une aventure qu'on nous promet... élastique.
C'est au cours d'une petite démo d'une demi-heure qu'on a pu découvrir ce point & click assez original. Comme je le disais, les contrôles sont volontairement limités et on n'y dirige pas les personnages à l'écran. Au lieu de cela, le curseur de la souris nous permet d'attraper des éléments du décor et de les étirer vers nous pour déclencher des mouvements élastiques en relâchant le bouton. Et c'est bien la seule vraie mécanique de gameplay, mais cela n'empêche pas les développeurs de se creuser les méninges pour nous inventer toutes sortes de situations et de puzzles. Notre aventure commence alors qu'Holmes tape un roupillon à l'étage du 221B Baker Street. Au même moment, Watson répond à un coursier qui lui amène une mystérieuse lettre à l'attention de Sherlock. Problème, le détective s'est enfermé dans sa chambre. Watson glisse donc l'enveloppe sous la porte mais celle-ci "bugue" et vient se coller au plafond.
Première étape, s'assurer que la porte puisse être déverouillée de l'intérieur. Il va d'abord falloir étirer un tiroir pour en éjecter la poignée qu'on pourra ensuite utiliser sur la porte. La souris nous donne alors la trajectoire que la poignée va prendre, si bien qu'après plusieurs étirements, on arrive à la faire bondir jusqu'à la porte.
Ensuite, on passe à la clé qui est planquée quelque part dans la chambre. Une fois la porte prête à être déverrouillée, il faut faire en sorte d'activer un monte-charge au rez-de-chaussée en trichant sur l'heure du repas. Pour cela, on remonte l'horloge du salon, toujours en étirant les aiguilles. Grâce à ça, on va pouvoir déplacer un pot de confiture jusqu'à la chambre de Holmes, confiture qui rendra l'enveloppe collante et plus facile à manipuler sur le plafond. En l'étirant sur la porte du monte-charge et en abaissant la porte, la lettre est enfin présentée à notre fainéant de Holmes, toujours assis dans son fauteuil, fin du puzzle !
Le jeu est bourré de bonnes idées qui demandent souvent d'observer l'environnement avant d'agir, en suivant tout un tas d'objets qui vont déclencher des actions nous permettant d'avancer. À plusieurs reprises, il faudra coordonner et synchroniser nos étirements pour réussir certains puzzles. Le jeu nous demandera parfois d'attraper puis de tourner certains objets comme la manivelle servant à démarrer la voiturette des héros. Enfin, il est assez accessible, nous indiquant clairement quand un objet ou décor n'est pas étirable et en faisant s'étirer toute l'image à ce moment-là, au lieu de l'objet en question. Que les amateurs de point & click n'aimant pas se prendre la tête se rassurent, les développeurs m'ont dit qu'il n'y aurait pas de gestion d'inventaire lourdingue, nous demandant d'essayer toutes les combinaisons en boucle jusqu'à trouver la bonne. Dernier petit détail, le jeu sera entièrement doublé en anglais et la partie sonore semble assez soignée, jusqu'à la musique qui promet des moments épiques.
Il reste encore pas mal de choses à voir sur le jeu, notamment les interactions avec le "monde réel" dans le studio de développement, qui lui semble être en 3D, mais en tout cas, Crushed In Time promet beaucoup. Ses mécaniques novatrices et sa volonté d'aller au-delà du genre me font fortement penser à l'excellent Lair of the Clockwork God qui m'avait scotché à l'époque et je lui souhaite le même succès à sa sortie quelque part en 2026. Et puis avec une mécanique 100 % à la souris, on ne peut pas rêver d'une meilleure console que la Switch 2 pour y jouer tranquillement dans le canapé. On espère que cette version sera annoncée d'ici l'année prochaine.
