Chassez le naturel, il revient au galop. Enregistré à la fin du mois de juin, ce nouvel épisode du Factorcast est resté dans les tuyaux pendant un mois et sort donc un peu à la bourre. On a essayé de tenir compte de vos remarques suite au reboot du podcast lors du précédent épisode, mais les cordes vocales sont encore un peu rouillées et la peinture fraîche, alors please understand comme dirait l'autre.

Factornews · Factorcast #24 : "Je ne suis pas d'accord avec Warren Spector."



Pour ma part, et malgré ce que je peux laisser entendre dans cet épisode, ce Factorcast marque la fin de mon passage sur Factornews, 11 ans et demi après mon arrivée. Ce fût à la fois un plaisir et un honneur de participer à cette belle aventure, même si j'aurai aimé en faire plus pour le site ces dernières années. Je souhaite le meilleur à toute l'équipe et à vous-mêmes qui lisez ces lignes. Tchuss.

Au programme de cette nouvelle fournée, toujours animée par Newin qui est rejointe pour l'occasion par miniblob et moi-même : un tour de table sur nos jeux récents, un tour d'horizon des annonces de l'été, et un tour d'honneur pour ce genre délicieusement suranné qu'est l'immersive sim.On espère que ça vous plaira.