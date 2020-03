Factorcast #20 : Ce n'est pas la taille qui compte

Tout cela pour dire qu'à force de dire "Hey mais ça fait un bail qu'on n'a pas fait de podcast", on a fini par en enregistrer un. Dans ce numéro 20, on va parler de mondes ouverts vu qu'ils sont omniprésents dans les AAA de cette génération. Le Factorcast #19 a été enregistré en 2019 donc il était logique que le Factorcast #20 soit enregistré en 2020. Si si on vous jure. Il y a une logique derrière tout cela. Elle s'appelle "les aléas de la vie".Tout cela pour dire qu'à force de dire "Hey mais ça fait un bail qu'on n'a pas fait de podcast", on a fini par en enregistrer un. Dans ce numéro 20, on va parler de mondes ouverts vu qu'ils sont omniprésents dans les AAA de cette génération.

Hell Pé ayant pris sa retraite du podcast pour l'instant, CBL a voulu reprendre le flambeau en tant qu'animateur mais il doit encore prendre ses marques. Heureuseument, il était accompagné de Fougère qui a forcément parlé d' Elite Dangerous et Frostis Advance car il fallait bien parler de Breath Of The Wild . Mine de rien, on a just causé pendant plus d1H30 car le sujet est vaste. Comme les mondes ouverts dont il est question.Le FactorCast est accessible via iTunes , et si vous ne le trouvez pas dans votre logiciel de podcast favori, vous pouvez l'ajouter manuellement avec cette URL : http://feeds.feedburner.com/factorcast . Oh, et on est aussi sur Spotify , comme votre radio de lofi hip hop favori.Merci à nos tipos de rendre cette émission possible ! Si vous n'avez pas de sous et que vous souhaitez nous aider, n'hésitez pas à faire connaître le podcast (et à balancer quelques étoiles sur iTunes, ça fait toujours plaisir). Et à bientôt pour le prochain numéro!