THQ Nordic : le presque récap'

Zaza n'étant plus de ce monde (comprenez, ce site), c'est moi qui suis de corvée pour récapituler les grosses annonces faites durant le THQ Nordic Digital Showcase 2023. La division plus ancienne du tentaculaire Embracer Group développe tout plein de AA et je ne parle pas des piles que vous collez dans votre Game Boy mais de jeux à moyen budget. Alors Tata Yoyo, qu'est-ce qu'y a sous ton grand chapeau ? L'an passé THQN parlait d'un jeu South Park et il vient d'être dévoilé. Ca s'appelle South Park: Snow Day et c'est développé par Question Games qui ne fait pourtant pas partie de l'écurie Embracer. Si vous espérez un jeu de la trempe de South Park: The Stick of Truth et de sa suite The Fractured but Whole, vous allez être déçu. Il s'agit d'un jeu d'action-aventure en 3D jouable en co-op. Ne comptez pas sur la bande-annonce pour en savoir plus. Ca sortira en 2024 sur PC, Xbox Cerises, PS5 et Switch.Le remake d' Alone in the Dark mise à fond sur son casting à savoir Jodie Comer (Killing Eve) en Emily Hartwood et David Harbour (Stranger Things) en Edward Carnby. Du coup à la place de montrer du gameplay on a le droit à deux vidéos qui montrent les personnages en question. Seuls. Presque dans le noir. C'est développé par Pieces Interactive et écrit par Mikael Hedberg (Soma, Amnesia). Ca sort le 25 octobre sur PS5, Xbox Cerises et PC soit une semaine après Alan Wake 2. Bon courage les gens.On continue avec la bande-annonce d'Outcast : A New Beginning, le "2" ayant disparu du titre probablement car ça ne collait pas avec "Beginning". Ma foi ca a une bonne tête et ça ressemble fortement à une version jouable d'Avatar dans lequel ses actions ont une influence sur l'environnement. C'est toujours développé par Appeal Studios et ça sortira à une date inconnue sur PS5, Xbox Cerises et PC.Présenté l'an dernier, Wreckreation revient avec une nouvelle bande-annonce qui met l'accent sur la création de pistes qui peut se faire à plusieurs. On rappelle que c'est un Trackmania avec des collisions créé par Three Fields Entertainment, des anciens de Criterion (Burnout). Il semble y avoir un public vu que Hot Wheels Unleashed s'est vendu à 2 millions d'exemplaires. Là encore ça sortira à une date inconnue sur PS5, Xbox Cerises et PC.Si l'ambiance glauque de Diablo IV n'est pas votre truc, vous pouvez aller vous faire voir chez les grecs vu que Titan Quest 2 vient d'être annoncé. Iron Lore Entertainment n'était plus de ce monde, c'est développé par Grimlore Games (SpellForce 3) et ça sortira un jour sur PC. Il est question d'empêcher Nemesis de tisser de la malveillance dans la Trame Du Destin. Ouais comme dans Wanted. Ou presque.Dans Last Train Home, on tente de traverser la Sibérie en pleine guerre civile russe entre les royalistes et les bolchéviques à bord d'un train. C'est un mélange de survie et de stratégie. Il faut s'occuper de son train, déployer ses soldats pour combattre, faire du commerce et s'assurer d'arriver à destination. C'est développé par les Tchèques de Ashborne Games et ça sortira sur PC plus tard cette année. Et oui, on entend siffler le train.Trine 5: A Clockwork Conspiracy est comme son nom l'indique le cinquième opus de la série, toujours développé par Frozenbyte. Histoire que vous compreniez bien que c'est fait pour être joué à 4 en co-op, THQN a créé une bande-annonce qui montre 4 personnes faisant semblant de s'amuser. Apparemment il y a un nouveau système de combats. Le reste ne semble pas avoir beaucoup changé. Ca sortira le 31 août sur PC, Xbox, Switch et PlayStation.Au premier coup d'oeil, Space For Sale a une bonne tête de Satisfactory en vue de dessus. Mais en réalité il s'agit de créer des maisons sur des planètes exotiques pour des aliens capricieux. Votre principal ennemi sera donc les taux d'intérêt. Ca se jouera à 2 en co-op en ligne et le fait que le framerate est à la rue dans la bande-annonce n'est pas un très bon signe. Mais le jeu n'a pas encore de date de sortie donc il y a encore le temps de rectifier le tir.Si Tempest Rising vous rappelle Command & Conquer, c'est normal. C'est le but. On vous colle la bande-annonce officielle mais vu qu'elle semble montée par un épileptique cocainomane en pleine crise, on vous colle aussi la longue vidéo de gameplay. On n'est pas super fan du look terne mais ça bouge bien. Les combats rappellent plus Starcraft que C&C d'ailleurs. Ca sortira un jour sur PC mais la beta commence demain et on peut s'inscrire sur Steam Comme beaucoup (trop ?) de jeux présentés cette année, Gothic 1 Remake avait déjà annoncé l'an passé. Mais cette fois on a une bande-annonce de pseudo-gameplay. Ca sortira à une date inconnue sur PS5, Xbox Cerises et PC.On finit avec l'annonce de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin. On ne sait pas qui développe ni quand ça sort. On sait juste que c'est adapté des comics du même nom et que ces derniers sont très appréciés. Ne croyez pas une seconde la bande-annonce qui laisse penser que ça se passera durant le Japon féodal. Ca se passera à New York de nos jours. Par contre j'en profite pour vous inciter à aller voir Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem au ciné ou plutôt Ninja Turtles: Teenage Years comme il s'appelle en France. C'est écrit et produit par le duo Seth Rogen/Evan Goldberg, c'est réalisé par Jeff Rowe (The Mitchells vs. the Machines) et c'est le duo Trent Reznor/Atticus qui fait la musique. C'est animé par les français de Mikros Animation et à l'instar des récents Spider-Man, ça casse les codes d'animation et le look Pixar qu'on se cogne depuis 30 ans.