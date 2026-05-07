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Star Fox Direct du 07/05/2026 : le gros résumé
On commence à avoir l’habitude des Nintendo Direct annoncé la veille pour le lendemain, mais alors là, Nintendo a fait fort : aucune communication et une Star Fox Direct qui sort de nulle part, à minuit en France, pour annoncer tout simplement la meilleure de licence de shoot’em up avec un renard, un faucon, une grenouille et un lapin.Dire que l’on ne s’attendait pas à un retour de Star Fox serait tout simplement mentir. Disons que oui, la licence est connue et aimée, mais elle ne bouscule pas les foules non plus. Mais Nintendo s’est dit qu’en attendant l’arrivée de gros jeux maison, comme les prochains Super Mario ou The Legend of Zelda, il serait intéressant d’aller ressortir quelques anciennes licences. Et c'est pas F-Zero.
Le premier épisode de cette petite saga remonte à 1993 avec Star Fox sur Super Nintendo (ou Star Wing chez nous, allez comprendre). À l’époque, c’était une énorme baffe dans la face, puisqu’on avait devant nous un très joli shoot’em up en rail shooter, propulsé à la 3D avec sa fameuse puce Super FX dans la cartouche. De l’excellent boulot et surtout, une nouveauté qui tenait bien la route.
La suite de la saga a un peu pris son temps. Je ne vais pas revenir sur tous les épisodes (même si un article sur le sujet pourrait être intéressant), mais sachez tout de même que l’on retrouve Star Fox 2 (Super Nes Mini en 2017 et Console Virtuelle Switch en 2019), Star Fox 64 (Nintendo 64, 1997), Star Fox Adventures (GameCube, 2002), Star Fox: Assault (GameCube, 2005), Star Fox Command (Nintendo DS, 2006), Star Fox 64 3D (Nintendo 3DS, 2011), Star Fox Zero et Star Fox Guard (Wii U, 2016). Cela fait donc 10 ans que l’on a pas vu de renard de l’espace, à part dernièrement un peu au cinéma.
Il était donc grand temps de revoir ce bon vieux Fox McCloud ! Pour la présentation, on retrouve Shigeru Miyamoto, qui était déjà producteur du premier jeu, et qui est revenu parler un peu du film Super Mario Galaxy (puisqu’il y a un petit caméo). Enfin, on retrouve évidemment Yoshiaki Koizumi, qui est toujours dans les bons coups. Alors, nouveau jeu ou pas ?
Et bien pas vraiment. En fait, il s’agit d’un remake / remaster de Star Fox 64, qui avait déjà eu droit à un portage sur 3DS, voire presque un second avec l’épisode Wii U, et il portera cette fois-ci le nom de Star Fox. Tout simplement. Est-ce un mal ? Pas forcément. On est à la maison, sur le meilleur épisode de la série et avec des graphismes et une esthétique totalement retravaillée et tournant sur Switch 2. Autant dire que c’est vraiment très joli et que ça a l’air de tourner comme un charme.
Mais oui, on retrouve exactement les mêmes personnages, les mêmes missions, le même méchant Andross pour la fin, mais surtout, la même vibe trop cool, notre équipe de choc composée de Fox McCloud, Falco Lombardi, Slippy Toad et Peppy Hare, les musiques, les différents embranchements de niveau pour rejouer encore et encore, les Arwings, le tanak Landstalker ou encore sous-marin Blue-marine, toutes les armes, et enfin, le façon barrel roll que l’on connaît bien.
Switch 2 oblige et surtout, remake oblige, Nintendo a tout de même rajouter quelques trucs ici et là. On parle de cinématiques toutes nouvelles pour approfondir un peu le scénario (sur N64, c’était pas foufou), mais aussi d’un prologue totalement inédit mettant en scène James McCloud, le père de Fox. Il est aussi question de pouvoir jouer de plusieurs manières avec les Joy-Con 2 : seul en mode souris, ou à deux avec deux Joy-Con 2. Aussi, Nintendo a ajouté des objectifs à atteindre dans les niveaux, afin d’agrandir un peu la durée de vie du jeu.
Du côté du multijoueur, il a du très bon aussi, comme la possibilité de jouer en ligne avec des amis ou des inconnus, dans un mode en 4x4 faisant s’affronter l’équipe Star Fox à celle de Star Wolf, le tout avec des objectifs différents suivant les cartes. Il sera aussi possible d’y jouer en local via le GameShare. Concrètement, il suffira d’une cartouche pour ensuite jouer avec trois autres personnes ne possédant pas le jeu. Hyper pratique.
Enfin, parce que l’on arrête pas la technologie, le GameChat proposera de se la jouer V-Tuber, en incarnant (au moins) Fox en avatar. Avec une webcam pas trop nulle, on pourra faire des grimaces et tout un tas d’expressions. C’est super gadget, mais assez drôle pour que je tente le truc.
Avant de vous laisser avec la vidéo expliquant tout en détail, sachez que Star Fox sortira en exclusivité sur Switch 2 le 25 juin 2026. Nous n’avions pas notre “jeu Nintendo de juin”, c’est chose faite. Aussi, l’autre bonne nouvelle, c’est qu’il sera à 50 balles en démat par ici sur l’eShop, donc un peu pareil en physique dans certaines boutiques. Ah oui, j’allais oublier : il est compatible avec la manette Nintendo 64 pour Switch 2, que je possède, évidemment.