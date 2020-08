Prise Chaude : l’acte de tuer

Je déteste les insectes. Mais impossible pour moi de les écraser. Tenez, la semaine dernière, j’ai manqué de me faire piquer par un frelon, tout en essayant de le guider depuis ma salle de bain vers la fenêtre de mon salon. Avoir un stock de lapins au fond du jardin et les passer à la casserole, très peu pour moi. Pourtant, je pense avoir tué à peu près tout ce qui existe dans les jeux vidéo. Sans jamais vraiment me poser de questions. Jusqu’à The Last of Us : Part 2.



Afin de ne pas divulgâcher l’histoire du jeu, j’ai choisi de diviser l’article en deux pages. La première est garantie sans spoiler. N’allez pas en page 2 si vous n’avez pas joué au titre. Vraiment, n’y allez pas.

Des cadavres comme s’il en pleuvait

Victime non identifiée

Dissonance Ludo-Narrative