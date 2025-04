Mario Kart World Direct du 17/04/2025 : le gros résumé

Lors du Nintendo Direct: Nintendo Switch 2 de début avril, Mario Kart World a été présenté assez longuement, mais évidemment pas assez. C'est alors que Nintendo a fait ce que l'on appelle dans le milieu, une Inception Direct, en nous donnant rendez-vous aujourd'hui pour 15 minutes de détails sur ce nouveau Mario Kart. Accrochez vos ceintures, attention aux bananes, c'est parti !

Circuits

Personnages

Mario

Luigi

Peach

Daisy

Toad

Toadette

Yoshi

Birdo

Wario

Waluigi

Bowser

Bowser Jr.

Donkey Kong

Harmonie

Pauline

Bébé Mario

Bébé Luigi

Bébé Peach

Bébé Daisy

Bébé Harmonie

Koopa

Frère Marto

Lakitu

Skelerex

Maskass

Topi Taupe

Roi Boo

Wiggler

Carottin

Bill Dozer

Goomba

Plante Piranha

Spike

Cheep Cheep

Catacouac

Pingouin

Torti Taupe

Pokey

Ossec

Swooper

Meuh Meuh

Pianta

Dauphin

Zarbipas

Paltrak

Butitine

Bonhomme de neige

Paracoccinelly

Pico Condor

Crapognon

Format des courses

Champignon

Fleur

Etoile

Carapace

Banane

Feuille

Eclair

Rally Turbo

Rally Glace

Rally Lune

Rally Epineux

Rally Cerise

Rally Gland

Rally Fleur nuage

Rally Coeur

Objets

Nouvelles techniques

Rembobinage

Autres modes

Balade

Multijoueur

GameChat

Comme pressenti, ce Mario Kart World va offrir tout un tas de nouveautés bienvenues, tout en gardant son ambiance très colorée qui fait toujours du bien. La vraie grosse nouveauté est évidemment le fait que, comme son nom l’indique,(et ça a l’air assez immense) dans lequel sont positionnés ici et là des circuits ou parcours.Nouvel épisode dit forcément nouveaux circuits, dont certains ont été présentés. Comme la tradition l’oblige, on retrouve uncette fois-ci en mode parcours dans un grand canyon ensoleillé. L’autre circuit est, très urbain puisque positionné au cœur d’une grande ville. On fait aussi la découverte de la, qui sera aussi en ville, mais dans une sorte de Venise puisqu’il y a aura des petits canaux d’eaux traversant la ville.Ensuite, on change de décor avec le, qui est plutôt du genre bien froid et glacé et sacrément haut. Lea aussi fait l’objet d’un petit zoom, reprenant très clairement l’ambiance de Lac Boo provenant de Mario Kart: Super Circuit (GBA - 2001), mais avec un aspect très “vieux cinéma”.Evidemment, il y aura d’autres nombreux nouveau circuit, dont un s’appelantqui a l’air de disposer de pas mal d’obstacles sur la route, un autre,avec le Mont Saint-Michel en fond (je déconne, c’est la château de Castlevania), ou encorequi a l’air trop cool.Nintendo prévient aussi que oui, nous reverrons d’autres circuits déjà connus, mais totalement réimaginés puisqu’il faudra qu’ils s’intègrent au monde de Mario Kart World. En plus de tout cela, il y aura un cycle jour / nuit qui peut être très intéressant, tout comme la météo qui pourrait ajouter un peu de pluie ici et là. Enfin, il y a évidemment un circuit, qui se dévoilera uniquement lorsqu’on remportera tous les Grand Prix.Là aussi, Nintendo y est allé à fond. Un peu à l’instar d’un Super Smash Bros. Ultimate , ce Mario Kart World proposera une tonne de personnages. On retrouve toutes les autres têtes connues, mais aussi Goomba, Spike, ou encore Meuh Meuh, l’une des vaches que l’on croise depuis longtemps, puisque présente dans les circuits Ferme Meuh Meuh ( Mario Kart 64 et Mario Kart DS ) et Prairie Meuh Meuh ( Mario Kart Wii et Mario Kart 8 / 8 Deluxe ). Pour le moment,mais cela pourrait être plus, puisque Nintendo n’a pas encore précisé le nombre exact, sans compter les nombreux costumes à débloquer ici et là.Personnages connus :Nouveaux personnages :De même pour les véhicules, qui, mais avec des statistiques et colories différentes suivant le personnage sélectionné. Cependant, il ne semble pas possible de les modifier comme dans les précédents épisodes. On verra si cela a son importance.Comme dans n’importe quel épisode de Mario Kart, on retrouve le fameuxmais aussi la petite nouveauté, Survie, et non, ce n’est pas un Battle Royale. Pour le premier mode, c’est du classique et efficace : 24 pilotes vont s’affronter sur 4 courses. Une première pour la série au niveau du nombre de participants, doublant par rapport à Mario Kart 8 Deluxe. Tout cela sur 7 Grand Prix comprenant à chaque fois 4 courses :Le petit twist étant que cette fois-ci, le parcours entre les courses compte aussi ! Donc terminer premier dans la première course ne vous assure pas forcément la même place lors de la seconde.Quant au, cela ressemble à la belle époque des jeux d’arcade, que les plus jeunes vont découvrir. Concrètement, il s’agit d’aller le plus vite possible parmis 8 rally comprenant au moins 6 courses :Il y aura plusieurs checkpoints à passer obligatoirement étant placé assez haut dans le top de la course pour rester en lice. Sinon, c’est l’élimination directe. Un concept très simple, mais aussi ultra stressant, surtout qu’aligner 6 courses à fond la caisse, c’est loin d’être évident.Là, il y a déjà moins de nouveautés. Nous devrions retrouver un peu les mêmes objets de d’habitude, en plus de quelques nouveaux. Par exemple le, qui restera planté dans le sol environ 1 seconde (mais comme on peut en balancer plusieurs, ça peut vite faire une sorte de barrière), ou encore la fleur de glace pour congeler les adversaire, mais aussi lapermettant d’aligner des pièces d’or devant nous. Il y a aussi lepermettant de grossir et d’écraser les autres au passage, ou encore la, bien pratique pour sauter plus haut et éviter des obstacles, et enfin, des. Sur ce dernier objet, cela semble assez variable et plutôt fun.Si vous jouez à Mario Kart, vous êtes au courant que même avec les meilleurs objets du monde, la victoire est loin d’être assurée. Pour cela, il faudra utiliser des techniques, comme les dérapages turbo et l’aspiration. Ce nouvel épisode apporte aussi son lot de nouveautés à ce niveau, intégrant par exemple le, permettant de sauter sur une barrière pour glisser dessus (ça aussi c’est nouveau), ou même sur un mur, afin d'atteindre une autre route ou juste pour éviter des obstacles compliqués.Un truc que j’aime bien utiliser dans les jeux qui le propose, c’est la fonction de retour en arrière. Dans Forza Motorsport, j’avoue, ça m’a sauvé quelques courses. Mais c’est aussi un peu de la triche. Ici, cette fonction débarque pour la première fois, mais ajoute un peu de sel :. Une astuce très maline pour éviter d’abuser de cette fonction. C’est vraiment très malin !Le classique des modes que j’utilise assez peu au final, mais qui ont le mérite d’être présent. On retrouve leavec nos fantômes, ou ceux d'autres joueurs et joueuses si on est connectés à Internet. Il y a aussi le modeque je vais forcément utiliser à fond lors de mes soirées 3DS in Nantes , puisqu’il permet de paramétrer totalement les règles : nombre de tour d’un circuit, est-ce qu’on intègre ou non le trajet entre les circuits, cylindrés, la difficulté des bots si on en veut, former des équipes, etc. Enfin, il reste le mode: dans l’un faut faire éclater les ballons accrochés aux véhicules des adversaires et dans l'autre, faut accumuler des pièces. C’est sympa, mais tout cela dépend grandement des arènes.Le mode qui donnera probablement le plus de vie à ce grand monde ouvert (je rêve déjà d’un Super Mario en mode ouvert…). L’idée est simple : on trace notre route, on va où on veut, on prend des photos cool, on a le temps qu'on veut. Il est question de trouver des objets ici et là afin de débloquer des costumes. Pas de micro transaction dans mon Mario Kart, juste des trucs à débloquer en jouant.Probablement le mode que je vais saigner le plus avec les copains et les copines de Nantes ! Ici, pas de surprise,. Et ça a l’air d’être en 60 fps pour tous le monde, même à 4, ce qui change grandement de l’horrible 30 fps à 4 de MK8D. Il sera aussi possible de jouer en, avec un maximum de deux personnes par console. Ça, ça ne bouge pas. Reste maintenant à voir si la Switch 2 a un réseau local plus fiable que celui de la Switch.Et enfin, le, et toujours avec un maximum de deux personnes par console. Comme d’habitude, il sera possible de jouer avec n’importe qui, mais évidemment de se faire des parties privées entre amis pour ne pas être dérangé.Rien de surprenant parce que déjà présenté, Mario Kart World prendra en charge GameChat , histoire de s’insulter de vive voix même à distance, et même d’utiliser la caméra pour y coller sa tête à l’écran. C’est pas mal, mais ça gâche la lisibilité je trouve.