Voici donc venu le tour de la Xbox One X d'être la cible de la mission "changer son disque interne pour briller en société". Après la PS4 Pro , cette héroïque cascade fut effectuée dans le cadre le plus strict de l'équité qui nous caractérise (non en vrai je m'emmerdais pendant les derniers week-end pluvieux). Mais malheureusement, c'est le coeur gros et l'oeil humide que j'avoue ne pas pouvoir vous livrer un comparatif aussi complet que pour la station de jeu quatre...

Mission Failed

Place aux comparatifs

Au niveau des disques, cette fois-ci nous avons

Commençons par les temps d'installation de jeux.

Continuons avec les transferts de jeux d'un disque à l'autre.

Et maintenant le coeur du sujet : les temps de lancement et de chargement dans les jeux.

Tout partait bien pourtant: j'avais du temps devant moi, de la place pour étaler les entrailles de la X boite, et des tutos sous le coude. Mais ça s'est vite corsé. Tout d'abord le démontage de la Xbox n'est pas des plus aisé, avec une grosse quantité de vis différentes, des nappes à démonter qui demandent le plus grand soin etc... Bref, la console n'est pas faite pour être ouverte par un utilisateur "lambda" (il faut presque tout démonter pour accéder au disque), c'est même le contraire car la garantie saute si vous le faites. Une fois cette étape terminée et le HDD débranché, est venu le temps du clonage. Et là, patatras Patricia.J'ai suivi deux méthodes pour deux résultats différents:Première méthode, celle de l'utilisation d'un logiciel de clonage de disque qui est simple comme bonjour à l'utilisation. C'est cool mais une fois le clonage effectué (après au moins 10h...) et remontage de tout le bordel, la console démarre ... sur un message d'erreur. En gros la console détecte un problème au lancement du système et arrête tout. Premier gros fail. Je ne me démonte pas et (re)démonte plutôt ma One X pour passer à la deuxième méthode de clonage, à base de commandes et de scripts sur Windows.C'est beaucoup plus complexe, mais j'arrive, le front en sueur, au bout de mes peines avec un disque cloné sur mon SSD pour la 2e fois. Je re-re-monte le tout, et là miracle, la console démarre et me demande de créer un compte ... Aïe donc j'ai cloné mon disque mais il faut quand même recréer ses sessions? Soit, je m'exécute et je retrouve tous mes jeux dans les dossiers comme je les avait sur mon HDD. Après m'être auto-congratulé des heures durant, je me lance alors dans les derniers chronométrages pour vous pondre un papier digne du comparatif pour la PS4 Pro et ... non, c'est la cata, aucun déplacement de jeu ne se termine correctement, les messages d'erreur de copie pleuvent presqu'autant que les larmes sur mes joues. Je suis resté en position foetale pendant deux semaines, puis je me suis dit que mes galères et les comparatifs que j'ai déjà faits pourraient quand même être intéressant à analyser; et accessoirement vous permettraient de bien vous foutre de ma gueule pour le même prix. Alors banco.Je ne suis pas du tout expert, j'y suis juste allé calmement et au culot, galvanisé par ma réussite sur la machine de Tata Sony. Donc je ne sais pas si une autre méthode existe et fonctionne, ou si j'ai manqué de chance - d'expérience - de talent (rayez les mentions inutiles) sur mes tentatives (la 2e méthode a fonctionné chez certaines personnes apparement). Donc ce n'est peut-être pas mission impossible, mais ce qui est sûr c'est que ce n'est pas faisable par le premier venu. On touche ici du doigt la différence de philosophie sur cet aspect entre Sony et Microsoft. Sony facilite l'accès au disque et encourage même les gens à le faire (sérieusement faites-le , je vous jure c'est bien cool). Microsoft lui nous demande d'utiliser un disque externe seulement, et refuse toute machine en garantie si vous l'ouvrez pour réaliser cette opération.Je vous laisse quand même les 2 méthodes et le tuto d'ouverture, à vos risques et périls. Perso je regrette évidemment l'avoir fait, ne serait-ce que pour le temps perdu et le stress de péter un truc (mais elle n'était déjà plus sous garantie), vous aurez peut-être plus de chance que moi. Methode 1 (Logiciel) Méthode 2 (Scripts)Ouverture Xbox One X Pour les autres, je conseille néanmoins le SSD externe, simple, rapide et sans danger, vos lancements de jeux vont gagner significativement en vélocité, et tant pis pour la rapidité de l'interface, on s'y est bien accommodé depuis le temps.= Disque d'origine de ma Xbox One X= Western Digital WD10JPVX (5400Tr/mn) de 1To= Crucial CT1000MX500 de 1To dans un boitier UGreen USB 3.1 Gen2 10Gb/s UASP (pour info les ports USB des Xbox One s'arrêtent à l'USB 3.0)Ma console est une Xbox One X (modèle 1787).Et je suis connecté à la Fibre Optique (300Mb/s) de chez Sosh.On constate que les temps sont bien différents d'un disque à l'autre contrairement à la PS4. Et c'est le SSD externe qui tire son épingle du jeu même si ce n'est pas à l'installation que l'on aura un changement profond de l'expérience utilisateur. Cela reste malgré tout appréciable.Les écarts sont ici plus significatifs. Le SSD externe est au moins deux fois plus rapide à recevoir les jeux présents sur le HDD interne et comme avec la PS4, pour ceux qui font souvent cette gymnastique, le bénéfice est important.On a ici de gros écarts suivants les disques, et tous sont nettement (voire très nettement) avantagés par le SSD Externe. Comme pour la PS4, les secondes/minutes gagnées ne sont peut-être pas impressionantes sur ces relevés chronométriques, mais mis bout à bout et in-game je vous assure que c'est un bonheur de jouer sur un jeu lancé depuis un SSD.