Le volant Moza TSW, passion camion

“Charmant Xavor à Panda Véloce, alors que tous les regards sont tournés vers YouTube pour les différentes conférences d’été, j’ai préféré prendre la route dans Euro truck Simulator 2 à bord de mon gros bolide. Base Moza R12, casque VR et thé bien chaud sont là pour m’épauler mais il me manque quelque chose… Ah oui ! Un bon vieux volant de 400 mm de large afin d’appréhender au mieux l’inertie de mon monstre de l’autoroute. J’ai demandé à Moza s’il était possible de m’envoyer leur volant bahut TSW pour perfectionner mon immersion totale. Je l’ai reçu et voilà ce que j’en pense Panda Véloce…. Charmant Xavor terminé.”

La première réaction qui vient en déballant le Moza Racing TSW, c’est “Woah que c’est grand !” puis “Et c’est lourd aussi !” car effectivement le volant est impressionnant. D’un diamètre de 400 mm pour un poids de 3,5 kg, nous sommes clairement face à l’une des plus grosses roues disponibles sur le marché. La construction est très solide et très pro, avec un arceau en aluminium recouvert de deux sortes de cuirs différents et des commandes centrales intégrées à un boîtier plastique de bonne qualité. Une classique bande LED pour les régimes moteurs est présente et nous avons accès à 14 boutons rétro-éclairés eux aussi de bonne facture, ainsi qu’à deux molettes et deux sticks pas analogiques rappelant celui de la 3DS . Les boutons affichent les symboles classiques d’un tableau de bord de camion (clignotants, phares, régulateur de vitesse, etc.) et leur rétro-éclairage se personnalise via le Moza Pit House, l’application de la marque. Le Quick Release est toujours basé sur le standard QR-1 et est toujours aussi efficace, comme à son habitude.J’ai donc été assez impressionné par la qualité du produit et de ses matériaux (j’ai presque envie de remplacer le volant tout en plastique de ma Clio 2) et encore heureux vu le prix compris entre 250 et 300 €. Le design général est peut-être un peu trop sérieux même si des stickers sont présents dans la boite pour tenter de le rendre plus fun : ils sont malheureusement assez moches et j’ai préféré le garder immaculé.Autant vous dire que j’ai testé ce produit (quasiment) uniquement sur Euro Truck Simulator 2 pour lequel il est prédestiné. La version états-unienne est bien évidemment supportée mais certaines références comme le jeu de bus OMSI 2 semblent avoir des soucis pour détecter tous les boutons (problème connu des vieux jeux PC. C’est la même chose avec les joysticks et l’on doit utiliser JoyToKey ). Mais avant de se lancer dans une partie, il est temps de parler de l’add-on qui va avec, la support spécifique nommé tout simplement “pince pour roue de camion”.Ce support, vendu séparément pour 55 €, est l’accessoire qui va démarquer les amateurs des professionnels. En effet, il permet de monter sa base Moza à l’envers avec un angle entre 0 et 75° et ainsi avoir le volant quasiment à l’horizontal, comme dans un vrai camtar. Ce support est composé de deux serres-joints et s’assemble avec plusieurs éléments découpés dans des plaques d’acier de 4 mm d’épaisseur. C’est donc très stable et très solide, mais il est pensé pour être fixé à un bureau, même si en bricolant j’ai réussi à le mettre sur mon Wheel Stand. La conduite est alors très confortable et l'immersion totale mais vous limite au pilotage de camion, la position n’étant pas du tout idéale si vous voulez repartir sur de la GT avec votre volant KS de 300 mm de diamètre. La base étant fixée au support par quatre vis M6, il n’est vraiment pas pratique de passer d’une position de conduite à une autre, condamnant celles et ceux tenant à conduire dans la véritable position à ne pas faire autre chose que de la livraison.Support ou non, les sensations en jeu sont très agréables, l’inertie se fait sentir de manière beaucoup plus naturelle et les configurations de base dans le Moza Pit House pas trop mal réglées. Il est très agréable de conduire sur les petites routes corses, une main sur le bas de l’arceau et l’autre sur le levier de vitesse comme un vrai chevalier du bitume. Attention toutefois, le volant est tellement large qu’il nécessite à mon sens une base de minimum 9 Nm (il est compatible avec d’autres bases via un accessoire dédié) pour être pleinement exploité, même si un retour de force détaillé est ici légèrement moins important qu’en course.Est-ce que ça vaut le coup d’acheter un TSW ? Si vous êtes fan de Truck Simulator et que vous souhaitez vous équiper d’une base Moza, foncez. Il faudra néanmoins faire l'acquisition d’un levier de vitesse séquentiel ou en H si vous souhaitez passer les vitesses vous-même car le volant ne possède pas de palettes. Le prix final du pack peut monter assez haut, surtout si vous voulez vous concentrer uniquement sur le camion avec la pince dédiée. Niveau concurrence, Thrustmaster propose uniquement un accessoire pour mettre le volant à l’horizontale, le SimTask Steering Kit, Hori proposant de son côté un pack avec base, volant, pédales et boîte à bouton pour 600 €. Le kit permet de ne conduire que du poid lourd et je me méfierai de la qualité globale du produit. Pour le même prix, Moza propose un pack avec le volant, le support dédié et la base avec ses pédales nulles Me demandant si le volant pouvait servir à autre chose, j’ai conduit un peu avec sur NASCAR Racing 2003 après m’être rendu compte que celui modélisé en jeu est quand même sacrément gros. Cela fonctionne pas mal sur les Super Speedway (les très gros ovales) mais il devient un peu surdimensionné sur les pistes plus petites. En outre, si les boutons sont très accessibles quand on est en train de livrer un chargement de chariots-élévateurs entre Clermont et Lille, ils sont nettement moins pratiques à 300 km/h à Daytona.