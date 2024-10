Vidéo test du pack MOZA R5, le retour de force tranquille

Vroom vroom les pandas, c’est Xavor de Charme qui déboule de la Parabolica en grosse Lambo déglingo ! Pour ce premier test matos, nous allons nous pencher sur le pack Moza Racing R5 rassemblant la base R5 5 Nm, le volant ES ainsi que le pédalier SR-P Lite compatible PC uniquement. L’occasion aussi de vous proposer une première tentative de test vidéo résumant le texte ci-dessous accompagné d’images en action. J’espère que tout cela vous plaira !

Le Volant ES

La base R5

Les pédales SR-P Lite

Et la concurrence ?

Petit avertissement : le pack nous a été offert par Moza Racing et il servira ensuite à un de mes collègues pour m’épauler sur les tests de jeux de caisses. Je possède déjà depuis quelques mois un joli Moza R12, je n’ai pas besoin d’une base moins puissante !Cela étant précisé, nous allons commencer par ce qui se voit le plus, le volant. Si vous avez la flemme de lire (ce qui est un peu bizarre pour un panda), je vous propose donc un résumé en vidéo de l’article ci-dessous. Bonne lecture et bon visionnage !Ce volant ES est un volant compact (28 cm) en forme de D et proposant 22 boutons programmables. C’est l’entrée de gamme de chez Moza Racing mais il offre déjà une belle qualité de fabrication grâce à une structure en aluminium et en plastique complétée par un arceau recouvert d’un joli cuir cousu à la main. Entre les paluches, le volant est très rigide et ne plie pas contrairement à quasiment tous les modèles que j’ai pû essayer chez Thrustmaster , même haut de gamme. Les palettes, bien que non-magnétiques, sont agréables et font de beaux clic-clic à chaque passage de rapport. Les boutons en façade sont quant à eux assez peu sexy : ils sont petits et un peu mous. Les modèles supérieurs de la marque proposent généralement des boutons rétroéclairés ainsi que différentes molettes et encodeurs, totalement absents ici.La seule petite chose qui brille sur le volant est la barre LED d’affichage du régime moteur, entièrement paramétrable et progressant via un joli dégradé arc-en-ciel.Mais LE truc super avec Moza, c’est son système d’attache et de changement à la volée nommé Quick Release. Celui-ci est basé sur la norme DR-1 et est extrêmement efficace : changer de volant devient un geste quasiment orgasmique, rien à voir avec le vieux système de chez Thrustmaster (ils prennent un peu cher) avec sa grosse vis à sécuriser en forant directement dans le plastoc. La fixation est nickel, tout est en métal et il n’y a aucun jeu, même quand le moteur s'affole. A savoir que Moza vend l’adaptateur seul pour se bricoler ses propres volants et il est même possible de trouver de fabricants tiers en ligne.Niveau sensations, le volant se prête bien à la conduite de monoplaces ou de GT, du fait évidemment de son petit diamètre. Étant équipé d'un arceau, il est exploitable en rallye ou en camtard mais c’est ici nettement moins convaincant. C’est un problème pouvant être facilement réglé car la marque propose deux arceaux de rechanges, dont un complètement rond d’une trentaine de centimètres.Pour un volant d’entrée de gamme pouvant se trouver seul à environ 140€, l’ES fait donc parfaitement le taf et propose une meilleure finition que pas mal de modèles grands publics à prix équivalent. À savoir qu’une version légèrement différente mais compatible Xbox est aussi disponible.Conçu pour concurrencer directement le CSL DD de Fanatec , le R5 est une petite base Direct Drive délivrant jusqu'à 5.5 Nm : c’est-à-dire que le moteur est directement relié à notre volant mais qu’il reste d’une puissance relativement modeste (par exemple, le TS-PC Racer de chez Thrustmaster délivre environ 6 Nm). Malgré cela, il possède quelques arguments pour celles et ceux dont le but n’est pas de s’arracher les bras avec un jouet hors de prix.Comme pour le volant, la base est extrêmement bien construite, toute en métal et possède un moyeu totalement rigide. Une fois le volant branché à la base via son superbe Quick Release, rien ne bouge, surtout si le bazar est fixé sur un cockpit solide. J’ai reçu avec le pack un système de fixation pour bureau, lui aussi très rigide et se clipsant tout simplement via deux serre-joints. La base possède quatre points de fixation en dessous et quatre autres en façade. L’arrière comporte tout ce qu’il faut de ports pour brancher les accessoires, l’alimentation et le câble USB-A / USB-B reliant le moteur à l’ordinateur.En parlant de l’ordinateur, tous les éléments de ce pack se configurent via la très bonne application Moza Pit House permettant multiples réglages et profils selon les jeux. Les différentes configurations se changent à la volée et de nombreux profils peuvent se chiner sur le Discord de la marque.Ok mais niveau retour de force, cela donne quoi ? Et bien c’est léger mais rapide et précis. Comme je le disais plus haut, le but ici n’est pas de proposer une base de bourrin mais bien de transmettre le maximum d’infos : adhérence, point de décrochage, vibrations et j’en passe. Possédant jadis un TS-PC Racer à courroie, le niveau de précision et la vitesse avec laquelle le volant retranscrit ces différentes sensations sont incomparables. Même avec un volant de 35 cm sur Dirt Rally 2 (car plus le volant est grand, plus il nécessite de force pour délivrer le même niveau d’informations), j’ai pu sentir absolument tout. Les 28 cm du volant ES qui accompagnent le R5 les accentuent alors encore plus.Le R5 est donc une base bien née et bien construite, enterrant (avec le CSL DD) tous les modèles milieu de gamme de Logitech et Thrustmaster. Ne reste plus qu’à voir la dernière pièce de notre trinité, le pédalier.Je sais ce que vous vous dites : “Holàlà, Xavor il est dithyrambique, c’est un gros vendu, même qu'il va aller revendre tout ça sur Leboncoin une fois le test terminé”. Eh bien vous vous trompez sur quasiment tout : comme je l’ai dit, le bundle sera remis à un autre rédacteur, je suis svelte, Leboncoin n’existe pas en Belgique et je m’apprête à dire du mal des pédales.Sorties de la boîte, cees dernières présentent bien. Fabriquées dans un acier de bonne facture, les pédales d’accéleration et de frein sont rigides, réglables en de multiples points et même jolies à regarder. Mon fidèle pédalier Thrustmaster T-LCM, d’une gamme un peu supérieure, a les pédales qui flagèlent par exemple. De plus, celles de Moza sont à effet Hall, annonçant donc précision et stabilité.Malheureusement, si l'accélérateur fait tout à fait le job, le frein est affreux. Je dirais même plus, il est totalement hors de propos : en gros, sa course et sa résistance sont les mêmes que pour l'accélérateur, ce qui est à la fois totalement irréaliste et injouable. Bon sang, même le pédalier du Logitech G29 a un meilleur frein !Ces pédales auraient vite été transformées en décapsuleurs encombrants si une semaine plus tard je ne recevais pas le Performance Kit, un ressort permettant d’avoir un resssenti plus proche de la réalité. Je ne demande pas forcement à avoir une pédale avec un capteur de pression (le fameux Load Cell) mais juste un peu de résistance pour pouvoir utiliser la mémoire musculaire pour les freinages. À savoir que cet accessoire coûte tout de même 35€ à ajouter au prix global et que de toutes façons il n’est pas possible d’ajouter officiellement un capteur de pression, condamnant ce pédalier à prendre la poussière à bref échéance.J’ai aussi reçu la pédale d’embrayage, tout aussi basique que le reste dans son ressenti mais c’est ici beaucoup moins important. Le SR-P Lite est pour moi la grosse déception du pack, contrastant avec la qualité du reste : la base est très bonne et le volant, même s’il est basique, servira toujours en tant que volant d’appoint. Ici, nous nous retrouvons avec un pédalier que l’on a vite envie de remplacer pour le SR-P pas Lite et cela ne sert à rien d’avoir deux pédaliers.Le R5 est le concurrent direct du CSL DD de Fanatec. Les deux propositions sont d’excellents Direct Drive pour débuter et même si 500€, c’est un peu cher, il est dommage de commencer en 2024 avec un volant à courroie. Le CSL DD est néanmoins améliorable jusqu’à 8 Nm et profite de l’immense écosystème de Fanatec. Néanmoins, l’avenir de la marque est incertain avec le rachat par Corsair et les produits moins bien finis. Moza propose en ce moment beaucoup de nouveautés, de mises à jour et une qualité de fabrication quasiment sans égale dans cette gamme de prix. Personnellement, la relative ouverture de son écosystème, par l’utilisation de standards, est un plus pour moi qui aime bidouiller.A savoir que je possède un R12, avec l’incroyable volant KS, typé GT, ainsi que le très agréable levier de vitesse séquentiel de la marque. Tout ça pour dire que si l’écosystème de Moza ne rivalise pas avec Fanatec, il y a déjà suffisamment de quoi faire en termes d’accessoires de qualité (nonobstant les SR-P Lite, hein). Reste à voir ce que donne le tout nouveau T598 de chez Thrustmaster qui s’attaque de front au R5 et au CSL DD. Pas sûr que j’arrive à mettre la main dessus avec toutes les méchancetés que j’ai écrites sur eux dans cet article.