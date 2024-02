Le Guide Factor Apple Arcade, partie 34

des rires et des chants de votre nouvelle partie du guide Factor Apple Arcade ! Après une petite ​Et bien voici venu le tempsde votre nouvelle partie du guide Factor Apple Arcade ! Après une petite prise chaude , on revient aux fondamentaux avec une série d’essais en tout genre : trois jeux d’échecs, un Jet Dragon qui cache bien son jeu, un What the car? toujours drôle et même un BEAST qui sort aujourd’hui. En effet, nous avons pu avoir accès au jeu en avance grâce à un code fourni par Apple. C’est cool. Ce qui est moins cool c’est le départ de 17 nouveaux jeux sans tambour ni trompette, mais nous vous avons listé ça juste après. Le journalisme total en somme. Côté stats, nous en sommes à 350 jeux sortis sur Apple Arcade (mais avec seulement 269 rescapés) et 133 testés dans ce guide.

Commençons par "Chess - Play & Learn+". On est ici en présence d'un jeu d'échecs tout ce qu'il y a de plus classique, mais parfaitement exécuté. Tout y est ou presque : personnalisation de l'échiquier (bien que trop sage et un peu avare en possibilités), jeu en ligne (avec choix de la cadence de la partie et matchmaking en fonction de votre niveau) et contre l'ordinateur (mode de jeu le plus étoffé): l'IA est ici "personnifiée" par de nombreux avatars tous avec un niveau de difficulté différent, voire quelques-uns qui s'adaptent à votre niveau en cours de partie. De plus, vous pouvez choisir de faire afficher des aides en cours de match, suivant trois préréglages ou bien de manière complètement personnalisée. La seule absence notable est un mode deux joueurs sur le même appareil ce qui est vraiment dommage.

Au final c'est très complet mais très classique. En revanche il vient de quitter l’abonnement pour être vendu en Free to Play sur l’AppStore…

Maintenant intéressons-nous à "Really Bad Chess+". Zach Gage est de retour pour tordre un principe séculaire, comme il est de coutume avec nombre de ses productions. Le twist : les pièces sont distribuées de manière "aléatoire". Vous pouvez par exemple vous retrouver sur l'échiquier avec 4 reines, 3 cavaliers et aucune tour. Sur le papier ça semble sympa et renouvelle carrément un des jeux les plus ancestraux mais on comprend malheureusement vite qu'en fait, les échecs… c'est un jeu parfait tel qu'il est, et que bouleverser l'équilibre des forces sur le plateau revient à tuer toute tactique, anticipation, sacrifices et tension de perdre une pièce forte. On se retrouve donc plus avec des casse-têtes à résoudre (seulement contre l'IA), qu'un match stratégique à disputer. Au niveau des modes de jeu, les Daily Board et Weekly Challenge traduisent bien ce parti pris. Viennent ensuite les Ranked mode et Freeplay (toujours seulement contre l'IA), et enfin le 1v1 qui est le mode deux joueurs sur un seul appareil qui manque au Chess précédent pour être parfait.

Enfin "Chess Universe+" se présente sous la forme d'un pur "jeu mobile" actuel avec tout ce que cela sous-entend de négatif (design cartoon générique, customisation et récompenses inutiles à outrance, mécaniques de free2play alors qu'il n'y a aucun achat in app - Apple Arcade oblige, etc...). Mais ce titre a une botte secrète : l'Académie d'échecs. C'est de loin le meilleur apprentissage (et perfectionnement) des trois jeux de l'abonnement (et personnellement je n'en ai jamais vu ailleurs de plus complet et efficace). Vous devrez par exemple dans une série de situations donnée faire mat en un coup. C'est très didactique et prenant, les bons réflexes arrivent rapidement, c'est juste parfait. À côté de ce mode on a également tout ce dont on est en droit d'attendre : duel contre l'IA, en ligne (amis ou random et même en tournoi) et en local sur le même device.

J'ai vu quelques photos et vidéos de présentation et je me suis dit "chouette un Panzer Dragoon-Like" mais ce n'est pas du tout ça. Ensuite en y regardant d'un peu plus près je me suis dit "chouette un jeu de course à dos de dragon" mais c’est encore une fois raté. Enfin après y avoir joué quelques heures je ne peux que me dire "mince, en fait c'est un jeu de gestion sans gameplay". Et j'ai bien peur pour lui que ce soit la définition la plus proche de la réalité.

Vous devez donc dans "Jet Dragon" gérer un cheptel de Dragons, et des entraineurs/pilotes de Dragons en vue de les faire courir dans des courses de Dragons. Ça fait beaucoup de dragons, mais c'est le setting du jeu aussi, il faut suivre un peu. Vous devez les faire monter en niveau, ainsi que vos installations et vos pilotes (et ce de manière simpliste, il n'y a pas vraiment de stratégie à établir, tout est très basique), afin de pouvoir espérer arriver en tête lors des courses de plus en plus prestigieuses à mesure que vous avancez dans le jeu.

Les courses parlons-en, car ça a été pour moi la grosse déception, alors soyez prévenus : vos montures en écailles avancent seules, sur un "rail" (donc pas de virage à négocier) et vos seules actions possibles sont des petits coups de boost à gérer afin de ne pas vider tout de suite votre endurance, et l'activation des pouvoirs que vous leur avez appris dans la partie gestion (gros boost, ralentissement du concurrent directement devant vous, etc...). C'est on ne peut plus limité. En plus ce n'est pas si beau que ça en course, si bien que les écrans fixes façon manga de la partie gestion ont bien plus de classe.



Au final il ne reste pas grand-chose à sauver, je vous conseille donc de passer votre chemin et d'aller chasser un autre titre de l'abonnement.

Après avoir joué à l’excellente surprise WHAT THE GOLF?, et ayant zappé un WHAT THE BAT? exclusif à la VR, j’attendais avec une certaine impatience la nouvelle mouture de Triband et je ne suis clairement pas déçu.



Comme d’habitude avec la série désormais, le jeu baigne dans une ambiance loufoque, où ici des ours vous guident, vous, une voiture avec des jambes à la place des roues. Pourquoi? Seul le dealer des employés de Triband doit le savoir.



Les bruitages, les différents gameplays plus wtf les uns que les autres, etc… tout est fait pour vous donner le sourire à chaque instant.



Le jeu n’est pas bien difficile, les niveaux sont courts, mais on peut faire la chasse au score avec l’objectif de finir le plus rapidement et parfaitement possible chaque run. Vous pouvez aussi créer vos propres circuits grâce à l’éditeur de niveau présent dès le départ.



En revanche ça ressemble beaucoup (trop?) à un WHAT THE GOLF? avec un autre skin, et c’est peut-être le seul reproche que je pourrais faire à cette nouvelle pépite.



Bref pas besoin d’en écrire davantage, si vous êtes abonné, foncez.

Alors ça peut paraitre compliqué de développer un jeu du genre pour mobile (et ça doit l’être) mais OhBiBi s’en est ma foi bien sorti. Nous sommes donc en présence d’un jeu de tir en vue à la troisième personne dans lequel s’affrontent six joueurs en ligne, soit en deux équipes de trois, soit chacun pour soi. Le titre est coloré, mignon et vise bien entendu les enfants et adolescents.

Mobile oblige, quelques concessions ont dû être opérées, comme des maps assez réduites, ou surtout le tir qui s'enclenche automatiquement quand votre réticule de visée se pose sur un ennemi. C’est plutôt malin pour la prise en main tactile (ne criez pas au blasphème sans essayer svp), vous pouvez ainsi avec vos deux pouces vous focaliser sur le déplacement et la visée, et c’est par exemple beaucoup plus acceptable que l'accélération automatique dans un jeu de course.

En effet pour du shoot le principal c'est de viser tout en se déplaçant pour éviter les tirs adverses, pour un jeu de course digne de ce nom, on a besoin de décélérer pour un pilotage précis. Bref c'est bien trouvé, même si j'aurai apprécié une option de visée au gyroscope. Au pad c’est bien entendu très confortable et l’on est plus rapide et serein pour trouver les différents boutons supplémentaires, mais le tir reste automatique.

Au niveau du gameplay spécifique à BEAST, nous avons en plus de la barre de vie (avec respawn quand celle-ci est vidée) une barre de BEAST qui se remplit en accumulant les tirs sur les ennemis ou bien sur des petites cibles disséminés un peu partout sur la carte. Lorsque cette barre est pleine, vous avez la possibilité d’enclencher une transformation et d’entrer dans votre Mécha: la barre de vie devient celle de votre gros robot, elle est bien plus dodue mais se vide avec le temps en plus des dégâts.

Assis dans votre armure de métal, vous êtes plus résistant, vous avez accès à une plus grande puissance de feu, ainsi qu’à votre pouvoir spécial, différent pour chaque Héros du jeu. En revanche vous êtes plus lent, vous ne pouvez pas sauter ou emprunter les tremplins de la map, ni ramasser les cristaux dans le mode de jeu idoine. Enfin quand votre Mécha est hors service, on regagne tous ses points de vie donc, protip (c’est gratuit, c’est pour moi): ne déclenchez pas votre pouvoir n’importe quand, attendez et entrez dans votre robot juste avant de mourir, vous ferez le plein de santé quoi qu’il arrive. Concernant les modes de jeux maintenant, ils sont au nombre de quatre, à débloquer au fur et à mesure de votre avancée : Match à mort en équipe, Chacun pour soi, Course aux cristaux (mon préféré, gemme beaucoup) et enfin Escorte (très long à débloquer). Les matchs sont chronométrés et se terminent soit au bout du temps imparti (4min) soit en remplissant l’objectif (nombre de kills ou de cristaux).

Parlons maintenant des choses qui fâchent. Tout d’abord il n’y a qu’une seule map par mode de jeu (donc 4 maps au total, là vous suivez c’est bien). C’est évidemment trop peu varié, gageons que de nouvelles cartes viendront enrichir ce contenu famélique avec de futures et hypothétiques mises à jour. Ensuite le gameplay, bien que solide, n’est pas très profond, et on tourne en rond assez rapidement. Autrement je n’aurai pas dit non à un dash ou une vitesse de déplacement plus vive. Enfin la D.A. enfantine peut rebuter certains vieux barbus. D’ailleurs j’ai demandé l’avis de mon petit Gamer de 13 ans et en substance : le tactile sur iPad a sa préférence, il aime le tir automatique, le jeu lui rappelle par certains aspects "Brawl Stars" (jeu qu’il adore). Donc il aime beaucoup, d’ailleurs c’est un des rares jeux que je le force à essayer (oui à chaque parent sa torture, ne me jugez pas) et qu’il me demande de lui-même vouloir relancer les jours suivants.

Dans les faits, le petit Mac Mini M2 est encore trop faiblard pour faire tourner un jeu Unreal Engine 5 dans des conditions acceptables. Même avec le mode Jeu activé et des options qui se règlent toutes seules sur du 720p/détails bas, le jeu peine à afficher plus de 15 à 20 images par seconde à l'écran. Dans ces conditions, c'est pas vraiment possible de profiter de l'ambiance du jeu et d'exécuter les QTEs qui jalonnent l'aventure.

Le jeu en lui-même est très cool, on en avait déjà parlé dans notre test de la version PS5. Par contre la promesse du même jeu, mais transposé sur Mac est un doux rêve qui se heurte à une réalité technologique. Dans les faits, le petit Mac Mini M2 est encore trop faiblard pour faire tourner un jeu Unreal Engine 5 dans des conditions acceptables. Même avec le mode Jeu activé et des options qui se règlent toutes seules sur du 720p/détails bas, le jeu peine à afficher plus de 15 à 20 images par seconde à l'écran. Dans ces conditions, c'est pas vraiment possible de profiter de l'ambiance du jeu et d'exécuter les QTEs qui jalonnent l'aventure. On vous déconseille donc cette version de Fort Solis

