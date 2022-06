Le Guide Factor Apple Arcade, partie 30

Oh un guide Factor AA ! It's alive ! Cela fait (très) longtemps que vous n'aviez pas eu des nouvelles de notre part, mais pendant ce temps là, Apple ne nous a pas attendu le bougre et a continué de fournir son catalogue en jeux (bon il est vrai que c'est de plus en plus des "App Store Greats", donc pas forcément des titres très frais, mais au moins côté volume c'est du costaud). D'ailleurs côté stats on en est à 254 jeux disponibles, 1 à venir et 113 essayés dans votre guide. Pour cette 30e partie ce sera du runner avec Tiny Wings+ et Badland+, du Basket avec les deux NBA 2K Arcade Edition (21 et 22) et du jeu de combat avec Punch Planet. J'avais prévu d'également tester UR:The Court, mais les gars de chez Bit Fry ont décidé de retirer leur jeu de l'abonnement d'Apple (ainsi que UR:The Rink, déjà présenté ici ). Espérons que cela reste une exception et ne devienne pas une mode chez les autres.

Tiny Wings+



Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?



Pourtant le principe est très basique (bien que difficile à maitriser) : vous êtes un petit oiseau qui ne peut pas voler, mais qui compense cette tare par un goût prononcé pour la glisse et les sauts.

Concrètement le jeux vous demande d'appuyer sur l'écran au bon moment pour prendre une pente (et de la vitesse) puis lâcher l'appui pour prendre votre envol, et ce afin d’aller le plus loin possible avant la tombée de la nuit. Voilà vous savez tout, ou presque.

Je parlais plus haut de la difficulté à maitriser le gameplay du titre, et elle tient dans l’anticipation de vos appuis sur l’écran, anticipation que vous devez adapter en fonction de la hauteur de votre piaf, de sa vitesse et de la position du prochain vallon.

Dit comme ça ça n’a pas l’air d’être très compliqué, mais écran en main, les coups de freins punitifs du décor seront légion.



Badland+



Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?



On a également cette opposition dans le gameplay, où Badland vous permet d’élever votre avatar à chaque appui et le laisser retomber sans action de votre part.

Pour le reste on est dans un runner lorgnant sur de la plateforme, avec une succession de niveaux et des embranchement à prendre. A bien des égards Badland pourrait être considéré comme le négatif de Tiny Wings. A commencer par la partie graphique : le côté pastel et coloré du 1er laisse ici place à des teintes grises et noires façon Limbo (pour le 1er plan) et un soin du détail et de l’ambiance forestière de Ori pour l’arrière plan (bon on est assez loin d’un Ori en terme qualitatif, mais vous saisissez l’idée).On a également cette opposition dans le gameplay, où Badland vous permet d’élever votre avatar à chaque appui et le laisser retomber sans action de votre part.Pour le reste on est dans un runner lorgnant sur de la plateforme, avec une succession de niveaux et des embranchement à prendre.

Le jeu propose des items en cours de route vous permettant par exemple de grossir et rapetisser, ce qui sera nécessaire pour passer les niveaux de plus en plus retords. Vous pourrez même vous multiplier, la vue est centrée alors sur le plus en avant de tous.

Contrairement à Lemmings par exemple, il vous faudra savoir sacrifier pour permettre d'avoir au moins une bébête en vie à la sortie (Pas de bonus particulier si vous arrivez à en sauver plus d'un).



Le level design est plutôt bon sans être exceptionnel, et le jeu se parcours volontiers et sans crispation.

Un bon titre de plus pour Apple Arcade.

NBA 2K21/2K22 Arcade Edition



Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Je vais vous faire un aveu, je n'ai jamais compris comment jouer aux simulations de ce sport. Je pense être plutôt bon sur les jeux de foot, et je pense connaître les règles du basket mais je n'arrive jamais à rien manette en main: soit je fais faute, soit mon joueur laisse passer l'attaque soit il saute dans le vide pensant certainement jouer au volley-ball. Bref ce n'est pas pour moi. Mais pour tous les amoureux du genre sur PC/console, vous n'aurez pas une version dégradée ici, que ce soit côté contrôles comme côté réalisation (ce qui en fait un des jeux les plus beaux et impressionnant techniquement sur mobile).

En terme de contenu le mode carrière et la gestion/personnalisation des joueurs est allégée par rapport à la version non mobile. De plus aucune synchronisation ou passerelle n'est faite entre les versions, dommage mais compréhensible.

En appairant un pad on a exactement les mêmes contrôles que les versions console de salon, avec notamment les commandes pro au stick droit et toutes les variantes possibles de dribbles, tirs, changement de main etc...

Si jouer en ligne est votre truc, prenez directement la mouture 2022, les serveurs de NBA 2K21 étant désespérément vides.

Mis à part ce (gros) détail, peu de différences séparent les deux itérations, modulo la mise à jour des effectifs évidemment.



Enfin prévoyez de l'espace pour les accueillir sur votre appareil, les titres font partie des plus dodus de l'abonnement (3.84Go pour NBA 2K22 sur mon iPhone par exemple)

Punch Planet



Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Le clou du spectacle mesdames et messieurs, un jeu de VS Fighting sur Apple Arcade ! Oui oui. Bon par contre ce n'est pas le meilleur des représentants... Pour m'accompagner dans cet avis, j'ai fais appel à Captain Bonnet, expert ès jeux de combat, qui donnera son avis juste après le mien pour une critique des plus complètes (et accessoirement pour m'assurer de ne pas dire de grosses conneries).

Commençons par le contenu (ça va aller vite) : Arcade, Versus local et en ligne, Entrainement et un mode Survie qui vous demande d'enchainer les combats tant que vous gagnez. Côté personnages le design de certains est plutôt inspiré, celui des autres beaucoup moins. Ça la fout mal car il n'y en a que 8... Enfin vous pourrez vous rouer de coups sur cinq stages différents. Un contenu très classique mais surtout trop maigre.

En ce qui concerne l'aspect graphique, le style minimaliste et coloré lui va très bien, mais encore une fois il faut aimer le chara-design. Maintenant côté Gameplay, qui est quand même le coeur de ce type de jeu, on se retrouve avec un clone de Street Fighter (à base de quarts de cercle et ses 6 boutons - faible moyen fort pour pieds et poings). Une base solide où les habitués de la licence de Capcom pourront retrouver leurs marques en quelques secondes. Par contre la vitesse de jeu assez lente (celle des déplacements l'est davantage), et la palette de coups plus limitée vous fera sans doute revenir rapidement vers Ryu et ses amis. Du coup la question à se poser sera : est-ce que cela peut suffire pour Apple Arcade? Ou bien est-ce que l'on doit le juger d'égal à égal avec les autre titres console? Si la question n'est pas vite répondue, j'aurais néanmoins tendance à choisir la deuxième option, d'autant plus que le titre prend en charge les manettes, avec possibilité d'utiliser la croix ou le stick, comme sur console donc.

Si vous avez Apple Arcade, ça ne vous coutera rien de tester, mais clairement ce ne sera pas ce titre qui vous fera vous abonner. Je laisse la main à Captain Bonnet :

Je suis globalement d'accord avec ce qui est dit, je serai juste moins dur avec Sector-K sur le nombre de personnages dans la mesure où ici au moins on n'a pas de doublon du type Ryu/Ken.

J'aime beaucoup la DA très "Lastman" dans l'esprit, et pour un jeu indépendant niveau contenu je peux difficilement en demander plus.

Par contre côté dynamisme des affrontements, la lenteur des déplacements est un gros défaut. Cela rend le jeu en footsies (le coeur du gameplay d'un SF) trop mou. Je ne pense donc pas m'y investir, ou même le relancer, mais cela pourrait être une bonne porte d'entrée pour qui découvre le genre. Merci Captain.

