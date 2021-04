Des jeux en pagaille sur Apple Arcade

Voici la liste complète des jeux rendus disponibles aujourd'hui :

Et ceux à venir prochainement :

​Vous savez que chez FactorNews on est à fond dans l'Apple Arcade mais pas trop, alors sachez qu'aujourd'hui, Apple a fait une grosse update de son service.Suite à un communiqué de presse, Apple a fait une grosse mise à jour de l'abonnement : 30 nouveaux jeux (32) sont disponibles là, tout de suite, et le service est désormais coupé en 3 catégories : Arcade Originals, Timeless Classics et App Store Greats.La première catégorie concerne les jeux originaux Apple Arcade (en gros tous les jeux sortis jusqu'à présent + d'autres à venir) avec pour aujourd'hui le très attendu FANTASIAN ou une version spéciale de NBA 2K21 pour les ibidules; la deuxième concerne des classiques indémodables comme Good Sudoku by Zach Gage+ ou Mahjong Titan+; et la dernière concerne des jeux primés de l'Apple App Store (Monument Valley+, BADLAND+, Fruit Ninja Classic+ etc...). Votre oeil de lynx vous a fait remarquer les "+" en fin de titre de bon nombre de jeux des nouvelles catégories, une "astuce" un peu grossière pour différencier les titres App Store de ceux de l'abonnement AA tout en indiquant que ces jeux sont en version complète.Apple Arcade oblige, tous ces jeux n'intègrent aucune pub ou achat in-app, et il est toujours possible avec un seul abonnement d'en faire profiter jusqu'à 6 membres d'une même famille. En revanche les deux nouvelles catégories n'offrent des jeux compatibles qu'avec iOS (exit donc les Apple TV et les Mac pour ces stars/classiques de l'App Store). Enfin elles n'ont pour l'instant aucune mise en avant sur l'Appstore ni de rubrique ou tag à elles, mais en toute logique ça ne devrait pas rester ainsi.Il y a comme d'habitude du très bon et du réchauffé, mais l'abonnement ne change pas de tarif alors on va dire que tout ceci est une bonne nouvelle.CLAP HANZ GOLFCut the Rope Remastered NBA 2K21 Arcade EditionSimon's Cat: Story TimeSongPop PartyStar Trek: LegendsTaiko no Tatsujin Pop Tap BeatThe Oregon TrailWonderbox: Créateur d’aventureWorld of DemonsBackgammon+Chess - Play & Learn+Dames Royal+Flipflop Solitaire+Good Sudoku+Mahjong Titan+Really Bad Chess+Solitaire by MobilityWare+SpellTower+Sudoku Simple+Tiny Crossword+Blek+Chameleon Run+ Don't Starve : Pocket Edition+Fruit Ninja Classic+Mini Metro+Reigns+The Room Two+ Threes ! - ArcadeLeo's Fortune on ArcadeLegends of Kingdom RushFrenzic: OvertimeLa liste complète des jeux de l'abonnement est toujours disponible sur le Google Spreadsheet de FactorNews. Cela porte le nombre de jeux disponibles aujourd'hui à 187, et avec ces conneries je ne verrai probablement jamais le bout du Guide Factor Apple Arcade , mais c'est pour le mieux alors je me tais.