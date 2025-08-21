ARTICLE Kirby Air Riders Direct : le p'tit résumé Ricardo il y a 1 h par email

Nintendo ne faisant jamais les choses comme les autres, pour le meilleur comme pour le pire, ils ont décidé de présenter leur prochaine exclusivité Switch 2 en lui consacrant un Nintendo Direct entier de 45 minutes, quelques heures avant l’ Opening Night Live de la Gamescom en cours. C’est le chef d’orchestre Sakurai qui était à la baguette, et comme à son habitude, il nous a parlé de son jeu avec passion, de manière ultra détaillée et teintée d’un humour tout en retenue. On vous résume ça tout de suite.



Tout d’abord, sachez que je n’ai jamais mis mes mains pleines de doigts sur Kirby Air Ride, l’épisode précédent sorti en 2003 sur GameCube. Aussi, je ne me risquerai à faire des comparatifs que s’ils ont été faits durant ce Nintendo Direct.

Si vous êtes comme moi avant ce soir et n’avez aucune idée de ce qu’est Kirby Air Ride, vous apprendrez donc que c’est un jeu de course, qui ressemble de loin à un Mario Kart, mais qui s’en éloigne sur bien des aspects, que nous allons voir.



Le développement de ce nouveau titre n’a pu commencer qu’après le travail de Sakurai et son équipe sur les DLC de Super Smash Bros. Ultimate, trop occupés qu’ils étaient. Pour la petite histoire, le jeu n'est plus sous pavillon Hal Laboratory mais c’est Bandai Namco en association avec Sora (la boîte de Masahiro Sakurai, pas le modèle vidéo d'OpenAI ou le mal coiffé armé d'une clef) qui le développe.

Autrement et à la différence de Ride qui ne proposait comme avatar que la mascotte rose de Sora, Kirby Air Riders permet de jouer avec toute la panoplie de personnages créés par Sakurai depuis plus de trente ans, chacun ayant ses spécificités (vitesse, poids...).



Côté pilotage, la grosse particularité tient au bouton principal du jeu, qui permet de négocier les virages de manière différente des autres jeux de course. Ainsi, en restant appuyé sur ce bouton, vous ralentissez en faisant piquer du nez votre bolide tout en remplissant une jauge de boost qui se déclenche quand vous le relâchez. Par ailleurs, vous devez bien positionner votre engin au moment du boost pour ne pas rater le virage. C'est un peu différent d'un Mario Kart et Kirby Air Riders semble plus exigeant et ne propose pas de snake drift entre autres. Nous jugerons ce point manette en main.



Autre particularité, les bolides accélèrent tout seuls, sans avoir à utiliser un bouton ou avancer le stick, qui ne sert donc que pour donner une direction gauche/droite. Et d'ailleurs, si vous avancez le stick, vous faites frotter au sol le nez de votre véhicule, ce qui vous ralentit inutilement et vous empêche de décoller en sortie de rampe. Ce mode de contrôle est bien disponible sur les derniers Mario Kart mais reste optionnel, au contraire de Kirby Air Riders.

Le vol plané semble également central dans le gameplay des courses, avec un décollage depuis n'importe quel endroit disposant d'une rampe et un atterrissage dans l'idéal réussi (synonyme de petit boost) lorsque vous retombez parallèle au sol.



Autre nouveauté de cette suite, l’utilisation d’un second bouton nommé Special (le précédent Kirby Air Ride ne se jouait donc qu’avec un seul bouton !). Lorsque vous avez rempli votre jauge spéciale (notamment en utilisant le bouton principal dans les virages), vous pouvez déclencher le pouvoir spécial de votre Rider, différent pour chacun d'eux (gros boost, attaque des adversaires, etc.). Bolides Parlons maintenant de vos montures. Chacune a des comportements et caractéristiques propres (au sol, dans les airs, en défense, attaque, rapidité etc.).



Plusieurs types de véhicules sont disponibles, comme les étoiles et les motos à une roue (présents dans le prremier opus) mais aussi des nouveaux comme les chars à deux roues et les tanks, qui ont la particularité de ne pas drifter dans les virages avec le bouton principal, mais d'aller tout droit à la place et tournent d'un coup quand on lâche le bouton !



Même si cela peut être désactivé dans les réglages de course, ces véhicules peuvent subir des dégâts lorsqu'ils sont attaqués par les autres Riders. Dans ce cas-là, ils deviennent plus rapides pour redonner un avantage sur la suite de la course. Riders



Comme pour les bolides, les personnages se comportent différemment les uns des autres et leur choix n'est donc pas (que) cosmétique. Ainsi, certains disposent d'une attaque automatique des adversaires à proximité, quand d'autres possèdent une protection accrue contre les attaques adverses. Et comme pour (au hasard) Mario Kart 8, leur gabarit fait varier leur taille à l'écran et les nombreuses statistiques de leur véhicule : Top Speed, Boost, Charge, Turn, Grip, Lift, Flight Speed, Attack, Max HP, Weight. Cela promet des heures de pratiques et nombre d'essais pour trouver le couple idéal. Ajoutez à cela des circuits différents jouant sur certaines de ces particularités et vous obtenez des parties assez pointues, voire tactiques.



Enfin, car nous sommes dans un jeu Kirby, vous pouvez copier les pouvoirs de vos adversaires et cette aptitude n'est pas réservée qu'à Kirby, mais bien disponible pour tous les personnages. Pour l'utiliser, il suffit d'appuyer sur le bouton principal lorsqu'un ennemi se trouve juste devant nous. Modes de jeu



Tout ce qui a été présenté jusqu'ici concernait le mode de jeu principal nommé Air Ride, c'est-à-dire des courses sur circuit. Jusqu'à six Riders peuvent prendre part à celles-ci, en local comme en ligne. Cela peut sembler peu, mais c’est le bon compromis d’après Monseigneur Sakurai.



Dans ce mode, attaquer un adversaire n'a pas pour but de le ralentir, même si on imagine que certaines attaques auront cet effet, mais de lui faire lâcher des petites étoiles dans son sillage nous permettant de gagner en vitesse. Ainsi une tactique payante sera de ne pas chercher tout de suite la première place, tant les Riders de queue de peloton sont avantagés. Concernant les bolides, ils sont par défaut indestructibles, mais c'est un paramètre qui peut être ajusté dans les règles avant de lancer une course.







Second mode important détaillé dans ce direct : le City Trial. Là, on touche à la vraie particularité du titre, qui n'est pas qu'un jeu de course, mais aussi (et surtout ?) un jeu de combat. Dans ce mode, il ne s'agit pas de faire la course sur des circuits à présélectionner, mais d'arpenter un mini-monde ouvert de type bac à sable, une île flottante nommé Skaïa et comportant différents biomes. Une partie de City Trial se déroule en deux phases.



Dans la première, vous commencez avec l'étoile compacte (un bolide basique) et n'avez que cinq minutes pour changer de bolide, qui peut être libre sur votre chemin ou que vous le volez à un adversaire sur le point d'être détruit en appuyant sur le bouton Special. Ce faisant, vous récupérez un maximum de bonus pour la seconde phase, bonus que vous pouvez voler à vos adversaires en les attaquant mais que vous pouvez aussi perdre en vous faisant attaquer.



Si votre véhicule est détruit avant la fin du sablier, vous vous retrouvez à pied et devez vite remonter dans un nouveau bolide sous peine de ne plus pouvoir amasser de bonus et attaquer la seconde phase avec l'étoile compacte. Pendant ces cinq minutes surviennent également différents événements auxquels vous pouvez participer, ou laisser de côté pour continuer d'explorer et rechercher d'autres bonus faciles à récupérer. Deux de ces événements ont été détaillés : Course Express et Derby Fatal.







Bon Course Express c'est... une course sur une portion de Skaïa, et mieux vous serez classé, plus vous aurez de bonus en fin de course. Derby Fatal quant à lui propose une arène de combat, qui donne donc un avantage aux joueurs ayant particulièrement amélioré leurs statistiques de combat jusque-là.



Enfin, il faut la jouer tactique également concernant le ramassage des bonus. En effet, certains annulent l'effet d'autres bonus. Par exemple, augmenter votre vitesse réduit votre poids et avec lui votre défense. Du reste, avoir une trop grande vitesse ne sera pas un avantage sur des stades exigus.







À la fin du temps imparti, une page affiche votre véhicule et ses statistiques gonflées par les bonus que vous venez d'amasser. La seconde phase peut alors commencer, direction le stade pour un combat final. Différents types de stades sont disponibles et il faut choisir le type d'affrontement le plus adéquat à votre bolide boosté. Nous avons pu voir des stades de type Arène de combat, Aéroglisse vous demandera de planer le plus loin possible, tandis que dans Vol ciblé, vous devrez toucher les plus gros panneaux de score. Nous avons également pu voir une course de dragsters.



Question multijoueur, jusqu'à seize Riders pourront s'affronter en ligne et jusqu'à huit consoles en LAN sans fil avec huit CPU. En revanche, pas un mot sur une éventuelle possibilité de jouer en écran partagé sur une seule console, contrairement à Kirby Air Ride qui proposait jusqu’à quatre joueurs en split screen.



Voilà pour l’essentiel de qui a été montré dans ce Direct. Si ces quelques lignes ont attisé votre curiosité et que vous voulez davantage de détails, nous vous invitons à visionner le replay ci-dessous :



Comme nous avons le meilleur des lectorats, vous avez évidemment déjà tous entendu parler de ce direct dans l’épisode 0 de notre Factorcast spécial Gamescom 2025 via l’ami Frostis. On va donc pouvoir voir un peu plus en détail de quoi il en retourne dans cet article.Tout d’abord, sachez que je n’ai jamais mis mes mains pleines de doigts sur Kirby Air Ride, l’épisode précédent sorti en 2003 sur GameCube. Aussi, je ne me risquerai à faire des comparatifs que s’ils ont été faits durant ce Nintendo Direct.Autrement et à la différence de Ride qui ne proposait comme avatar que la mascotte rose de Sora, Kirby Air Riders permet de jouer avec toute la panoplie de personnages créés par Sakurai depuis plus de trente ans, chacun ayant ses spécificités (vitesse, poids...).Côté pilotage, la grosse particularité tient au bouton principal du jeu, qui permet de négocier les virages de manière différente des autres jeux de course. Ainsi, en restant appuyé sur ce bouton, vous ralentissez en faisant piquer du nez votre bolide tout en remplissant une jauge de boost qui se déclenche quand vous le relâchez. Par ailleurs, vous devez bien positionner votre engin au moment du boost pour ne pas rater le virage. C'est un peu différent d'un Mario Kart et Kirby Air Riders semble plus exigeant et ne propose pas de snake drift entre autres. Nous jugerons ce point manette en main.Autre particularité, les bolides accélèrent tout seuls, sans avoir à utiliser un bouton ou avancer le stick, qui ne sert donc que pour donner une direction gauche/droite. Et d'ailleurs, si vous avancez le stick, vous faites frotter au sol le nez de votre véhicule, ce qui vous ralentit inutilement et vous empêche de décoller en sortie de rampe. Ce mode de contrôle est bien disponible sur les derniers Mario Kart mais reste optionnel, au contraire de Kirby Air Riders.Comme pour les bolides, les personnages se comportent différemment les uns des autres et leur choix n'est donc pas (que) cosmétique. Ainsi, certains disposent d'une attaque automatique des adversaires à proximité, quand d'autres possèdent une protection accrue contre les attaques adverses. Et comme pour (au hasard) Mario Kart 8, leur gabarit fait varier leur taille à l'écran et les nombreuses statistiques de leur véhicule : Top Speed, Boost, Charge, Turn, Grip, Lift, Flight Speed, Attack, Max HP, Weight. Cela promet des heures de pratiques et nombre d'essais pour trouver le couple idéal. Ajoutez à cela des circuits différents jouant sur certaines de ces particularités et vous obtenez des parties assez pointues, voire tactiques.Enfin, car nous sommes dans un jeu Kirby, vous pouvez copier les pouvoirs de vos adversaires et cette aptitude n'est pas réservée qu'à Kirby, mais bien disponible pour tous les personnages. Pour l'utiliser, il suffit d'appuyer sur le bouton principal lorsqu'un ennemi se trouve juste devant nous.Tout ce qui a été présenté jusqu'ici concernait le mode de jeu principal nommé Air Ride, c'est-à-dire des courses sur circuit. Jusqu'à six Riders peuvent prendre part à celles-ci, en local comme en ligne. Cela peut sembler peu, mais c’est le bon compromis d’après Monseigneur Sakurai.Dans ce mode, attaquer un adversaire n'a pas pour but de le ralentir, même si on imagine que certaines attaques auront cet effet, mais de lui faire lâcher des petites étoiles dans son sillage nous permettant de gagner en vitesse. Ainsi une tactique payante sera de ne pas chercher tout de suite la première place, tant les Riders de queue de peloton sont avantagés. Concernant les bolides, ils sont par défaut indestructibles, mais c'est un paramètre qui peut être ajusté dans les règles avant de lancer une course.Second mode important détaillé dans ce direct : le City Trial. Là, on touche à la vraie particularité du titre, qui n'est pas qu'un jeu de course, mais aussi (et surtout ?) un jeu de combat. Dans ce mode, il ne s'agit pas de faire la course sur des circuits à présélectionner, mais d'arpenter un mini-monde ouvert de type bac à sable, une île flottante nommé Skaïa et comportant différents biomes. Une partie de City Trial se déroule en deux phases.Dans la première, vous commencez avec l'étoile compacte (un bolide basique) et n'avez que cinq minutes pour changer de bolide, qui peut être libre sur votre chemin ou que vous le volez à un adversaire sur le point d'être détruit en appuyant sur le bouton Special. Ce faisant, vous récupérez un maximum de bonus pour la seconde phase, bonus que vous pouvez voler à vos adversaires en les attaquant mais que vous pouvez aussi perdre en vous faisant attaquer.Si votre véhicule est détruit avant la fin du sablier, vous vous retrouvez à pied et devez vite remonter dans un nouveau bolide sous peine de ne plus pouvoir amasser de bonus et attaquer la seconde phase avec l'étoile compacte. Pendant ces cinq minutes surviennent également différents événements auxquels vous pouvez participer, ou laisser de côté pour continuer d'explorer et rechercher d'autres bonus faciles à récupérer. Deux de ces événements ont été détaillés : Course Express et Derby Fatal.Bon Course Express c'est... une course sur une portion de Skaïa, et mieux vous serez classé, plus vous aurez de bonus en fin de course. Derby Fatal quant à lui propose une arène de combat, qui donne donc un avantage aux joueurs ayant particulièrement amélioré leurs statistiques de combat jusque-là.Enfin, il faut la jouer tactique également concernant le ramassage des bonus. En effet, certains annulent l'effet d'autres bonus. Par exemple, augmenter votre vitesse réduit votre poids et avec lui votre défense. Du reste, avoir une trop grande vitesse ne sera pas un avantage sur des stades exigus.À la fin du temps imparti, une page affiche votre véhicule et ses statistiques gonflées par les bonus que vous venez d'amasser. La seconde phase peut alors commencer, direction le stade pour un combat final. Différents types de stades sont disponibles et il faut choisir le type d'affrontement le plus adéquat à votre bolide boosté. Nous avons pu voir des stades de type Arène de combat, Aéroglisse vous demandera de planer le plus loin possible, tandis que dans Vol ciblé, vous devrez toucher les plus gros panneaux de score. Nous avons également pu voir une course de dragsters.Question multijoueur, jusqu'à seize Riders pourront s'affronter en ligne et jusqu'à huit consoles en LAN sans fil avec huit CPU. En revanche, pas un mot sur une éventuelle possibilité de jouer en écran partagé sur une seule console, contrairement à Kirby Air Ride qui proposait jusqu’à quatre joueurs en split screen.Voilà pour l’essentiel de qui a été montré dans ce Direct. Si ces quelques lignes ont attisé votre curiosité et que vous voulez davantage de détails, nous vous invitons à visionner le replay ci-dessous :

Personnellement, je trouve le jeu très dynamique. La sensation de vitesse semble bien retranscrite ; c'est fluide et lisible ; le titre est propre techniquement et même si ce ne sera pas le mètre étalon de la console, cela reste d'un très bon niveau pour qui adhère à la DA rondouillarde d'un jeu Kirby. J’attends surtout de pouvoir essayer le gameplay et les modes de jeu, probablement à sa sortie le 20 novembre 2025. Quant au contenu, connaissant Smash Bros., je ne me fais aucun souci : il sera certainement gargantuesque. M. Sakurai insiste sur le fait que son nouveau bébé est différent d'un Mario Kart. Soit, nous jugerons sur pièce. Mais aussi différent puisse-t-il être, cela reste un jeu de course à mascotte de plus pour la plupart des gens (et Sonic Racing : Crossworld sera même déjà arrivé d'ici là). Surtout, cela souligne de manière encore plus flagrante la faiblesse du line-up de la Switch 2. Il serait temps pour Nintendo d’envoyer du lourd, mais en ont-ils seulement les moyens ?