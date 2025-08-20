Logo Factornews texte
PODCAST

Factorcast Spécial Gamescom 2025 #0

Frostis Advance & billou95
 
Ayé, la Gamescom a bien débuté pour la team Factor. Et on fait le récap de cette première journée à Cologne, à savoir le débrief du Geoff-show sauce Currywurst et ses annonces. Puis, on parle des nouveautés de Geforce Now annoncées aujourd'hui et qu'on a pu tester chez Nvidia. Enfin, on termine avec un test de Mafia: The Old Country. Désolé pour le petit couac sur les deux dernières minutes, notre setup OBS étant encore en rodage et rendez-vous demain sur Twitch pour un nouveau débrief journalier en direct.
