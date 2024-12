Fact'Or 2024 - Connard

Allez, on le dit tous ensemble : jouez à Divinity: Original Sin 2 ! Aux autres aussi. Beaucoup de petits studios meurent de partout, à cause des connards de financiers aux commandes, et ils ont besoin de toute l'aide que vous pouvez leur apporter. Souvent, leurs jeux ne sont pas parfaits mais, pour reprendre l'expression de ZeP, je choisis de manger le mur de la médiocrité avec plaisir, plutôt que de filer des thunes aux salopards en costards des gros éditeurs qui ne font que de la merde et qui essorent les petites mains de l'industrie pour quelques dollars de plus. Bonne année les pandas !