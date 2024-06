League of Geeks en arrêt maladie

C'est avec une grande tristesse que je vous partage la nouvelle de la mise en hibernation du studio australien League of Geeks , auteur des jeux Armello Jumplight Odyssey et Solium Infernum . Les studios indépendants traversent une période difficile puisque les investisseurs sont tous pris dans la grande peur de ne pas faire des bénéfices records et ils veulent tous faire des économies, depuis l’année dernière. Ainsi, sans financements supplémentaires et suite à des ventes un peu décevantes de leur dernier jeu, Solium Infernum, pourtant un succès critique, League of Geeks passe en sous-régime. Le communiqué n’indique pas précisément ce qu’il va arriver aux employés (qui semblent avoir trouvé une place ailleurs… ?) mais l’avenir de Jumplight Odyssey, toujours en early access et mis en pause il y a quelques mois pour cause de soucis financiers, n’est pas au beau fixe. Une version 1.0 est tout de même prévue quelque part dans les 12 prochains mois.