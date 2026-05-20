ACTU
ZA/UM est mort. Vive ZA/UM !
par CBL, email @CBL_Factor
L'implosion du studio ZA/UM post-Disco Elysium a donné naissance à tout un tas de studios et de jeux mais aussi des actions en justice et des règlements de compte. Au final, le studio qui semble avoir tiré son épingle du jeu est ... ZA/UM. Leur nouveau jeu s'appelle Zero Parades: For Dead Spies et sort demain sur Steam. Le jeu reprend le style graphique et les mécaniques de gameplay de Disco mais n'est ni une suite ni une préquelle. C'est un tout nouvel univers et à la place d'incarner un flic alcoolique, on joue une espionne dans une ville fictive à mi-chemin entre Cuba et l'Italie pendant une sorte de Guerre Froide avec une forte inspiration John Le Carré.
Ce dernier a tenté de proposer une version réaliste de l'espionnage fondé sur son vécu de cotoyer des espions ratés. Mis à part PC Gamer, les avis de la presse sont très positifs. Sans égaler Disco, ça semble être un JDR solide et un bon jeu d'espionnage qui dure une trentaine d'heures. De notre côté Xavor2Charme devrait faire le test et semble comblé jusqu'à présent.
Ce dernier a tenté de proposer une version réaliste de l'espionnage fondé sur son vécu de cotoyer des espions ratés. Mis à part PC Gamer, les avis de la presse sont très positifs. Sans égaler Disco, ça semble être un JDR solide et un bon jeu d'espionnage qui dure une trentaine d'heures. De notre côté Xavor2Charme devrait faire le test et semble comblé jusqu'à présent.